Pese a versión de familiares, la PNP sigue investigando las causas del incendio en La Victoria. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Pese a versión de familiares, la PNP sigue investigando las causas del incendio en La Victoria. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, de la División de Robos, informó que la Policía Nacional todavía no puede atribuir a bandas de extorsionadores el incendio ocurrido esta madrugada en el distrito de La Victoria, que consumió una vivienda multifamiliar en la cuadra 4 del jirón Pisagua y dejó como saldo trágico diez personas fallecidas, de las cuales cinco eran menores de edad.

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