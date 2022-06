Un desconocido dejó un artefacto explosivo en la puerta de una peluquería ubicada en la cuadra 1 del Jirón Los Incas, en Independencia. Fue el dueño del local que al ver la bolsa sospechosa intentó retirarla del lugar, sin embargo, esta terminó detonándose.

“Pasó un joven corriendo y a la vuelta lo esperaba una moto torito. (La explosión) ha afectado mi carro, el carro del vecino, la fachada de mi casa”, comentó el agraviado Jorge Ramírez Liza a América Noticias.

La víctima reveló que en sus 45 años viviendo en la zona, es la primera vez que le sucede algo así. Además, descartó a ver sido víctima de extorsión, por lo que no entiende porqué dejaron el explosivo fuera de su negocio.

“Yo tengo este negocio, ya tres a cuatro años. Nunca he sido extorsionado. Al vecino también le pregunto si ha tenido algún altercado y me dice que no”, señaló. Añadió que producto de la detonación, su auto, con el que realiza el servicio de taxi, quedó gravemente dañado.

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos para las diligencias correspondientes.

En tanto, vecinos de la zona piden mayor resguardo policial. El caso es investigado por la Depincri de Independencia.

