Dos extorsionadores incendiaron el vehículo de un pastelero en la zona de El Ermitaño, en el distrito de Independencia, y grabaron el momento exacto del atentado. Según la familia de la víctima, el ataque habría sido producto de una confusión, ya que el hombre no se dedica al servicio de colectivo ni tiene relación con las organizaciones que suelen ser blanco de estos crímenes.

El video difundido por los propios delincuentes muestra a un sujeto encapuchado rompiendo una de las lunas del auto estacionado en plena vía pública. Segundos después, lanza un artefacto incendiario dentro del vehículo, que estalla en llamas casi de inmediato. Su cómplice registra cada detalle del atentado para acompañarlo con un mensaje intimidante.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Graban ataque incendiario contra auto en Independencia. (Foto: Captura/América Noticias)

Los familiares del pastelero afirmaron que el hombre trabaja de manera independiente y no ha recibido amenazas previas. “Nunca nos han amenazado. Él solo se dedica a su negocio, no se mete con nadie” , declaró un pariente, quien indicó que el mensaje enviado por los atacantes hace referencia a autos colectivos de Cahuide, en Comas, sin que exista ningún vínculo con la víctima. Todo apunta a que los criminales habrían confundido el auto o al propietario.

Vecinos de El Ermitaño recordaron que, el año pasado, varios vehículos vinculados a colectivos fueron atacados bajo la misma modalidad por bandas extorsionadoras que exigían pagos a cambio de seguridad. Ante este nuevo atentado, temen que los grupos criminales estén extendiendo su accionar a pequeños negocios o trabajadores independientes.

“La gente está con miedo. Si le pasa a alguien que ni siquiera hace colectivo, ¿qué nos espera a los demás?” , dijo una vecina, quien prefirió no identificarse. La comunidad exige mayor presencia policial y acciones preventivas para evitar que estos hechos se repitan. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el caso.

Queman vehículo de trabajador independiente en El Ermitaño. (Foto: Captura/América Noticias)

Cabe mencionar que el ataque ocurre además en un contexto en el que Lima Metropolitana y el Callao se encuentran bajo estado de emergencia, recientemente prorrogado por el Gobierno por 30 días adicionales (a partir del 21 de noviembre de 2025) con el fin de combatir la criminalidad y otras situaciones de violencia. Pese a esta medida y al despliegue policial anunciado, vecinos de Independencia señalan que la inseguridad no disminuye y exigen acciones más efectivas ante el avance de las bandas extorsivas.

Tres heridos deja accidente en la Panamericana Sur.