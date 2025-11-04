Extorsionadores incendian mototaxi en Tahuantinsuyo. (Foto: Captura/YT/Buenos Días Perú)
Redacción EC
A pocas horas del inicio del , un nuevo ataque estremeció al distrito de . Delincuentes incendiaron una mototaxi modelo Torito, perteneciente a la empresa Arabicus, que en los últimos meses ha sido blanco de múltiples atentados y amenazas extorsivas.

LEE: Transportistas de Lima Este se suman al paro de este martes 4 de noviembre

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la zona de Tahuantinsuyo. Según testigos, tres sujetos llegaron a bordo de otra unidad, permanecieron unos minutos observando el entorno y luego prendieron fuego al vehículo, que terminó completamente calcinado.

Tres personas llegaron. Dos se quedaron en la parte de la escalera conversando un rato, el tercero lo encendió. Uno de ellos miraba que nadie pasara. Pudo ser más grave, mi moto estaba muy cerca a la mototaxi y al carro también”, relató un vecino a Panamericana Televisión.

Cámaras captan a delincuentes que quemaron mototaxi de empresa Arabicus en Independencia. (Foto: Captura/YT/Buenos Días Perú)
El fuego se extendió hasta un automóvil estacionado cerca, dañando su maletero. Los vecinos intentaron sofocar las llamas arrojando agua, pero el calor derritió incluso los cables del alumbrado público y parte de una baranda metálica.

De acuerdo con información policial, este sería el cuarto ataque contra unidades de la empresa Arabicus. Sus socios denunciaron haber recibido por parte de una banda que exige 15 mil soles como pago de “inscripción” y cinco soles diarios por cada mototaxi.

Mototaxi incendiada sería parte de ola extorsiva en Lima Norte. (Foto: Captura/YT/Buenos Días Perú)
Los propietarios del vehículo afectado acudieron a la comisaría de Tahuantinsuyo para interponer la denuncia correspondiente, mientras la Policía Nacional evalúa las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

MÁS: Estas son las empresas de transporte que acatarán el paro en Lima y Callao: más de 8 mil buses no circularán este martes 4 de noviembre

Paro de transportistas

Como se recuerda, , vocero del gremio de Transportistas Unidos (TU), anunció que este martes 4 de noviembre se realizará un “apagado de motores” y una “marcha moderada” como un acto de “duelo” que responde a una “situación de desesperación” por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta a los transportistas.

También recalcó que esta marcha se llevará a cabo sin recurrir a acciones que vulneren la libre circulación de los ciudadanos o pongan en riesgo su integridad.

