A pocas horas del inicio del paro de transportistas, un nuevo ataque estremeció al distrito de Independencia. Delincuentes incendiaron una mototaxi modelo Torito, perteneciente a la empresa Arabicus, que en los últimos meses ha sido blanco de múltiples atentados y amenazas extorsivas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la zona de Tahuantinsuyo. Según testigos, tres sujetos llegaron a bordo de otra unidad, permanecieron unos minutos observando el entorno y luego prendieron fuego al vehículo, que terminó completamente calcinado.
“Tres personas llegaron. Dos se quedaron en la parte de la escalera conversando un rato, el tercero lo encendió. Uno de ellos miraba que nadie pasara. Pudo ser más grave, mi moto estaba muy cerca a la mototaxi y al carro también”, relató un vecino a Panamericana Televisión.
El fuego se extendió hasta un automóvil estacionado cerca, dañando su maletero. Los vecinos intentaron sofocar las llamas arrojando agua, pero el calor derritió incluso los cables del alumbrado público y parte de una baranda metálica.
De acuerdo con información policial, este sería el cuarto ataque contra unidades de la empresa Arabicus. Sus socios denunciaron haber recibido amenazas y pedidos de extorsión por parte de una banda que exige 15 mil soles como pago de “inscripción” y cinco soles diarios por cada mototaxi.
Los propietarios del vehículo afectado acudieron a la comisaría de Tahuantinsuyo para interponer la denuncia correspondiente, mientras la Policía Nacional evalúa las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
Paro de transportistas
Como se recuerda, Martín Ojeda, vocero del gremio de Transportistas Unidos (TU), anunció que este martes 4 de noviembre se realizará un “apagado de motores” y una “marcha moderada” como un acto de “duelo” que responde a una “situación de desesperación” por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta a los transportistas.
También recalcó que esta marcha se llevará a cabo sin recurrir a acciones que vulneren la libre circulación de los ciudadanos o pongan en riesgo su integridad.
