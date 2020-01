En Independencia, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un hombre acusado de provocar un incendio en la vivienda de su pareja tras sostener una discusión, según informó América Noticias. El suceso ocurrió la mañana del martes en el asentamiento humano El Bosque.

De acuerdo al portal de los Bomberos, el incendio ocurrió a las 6:22 p.m. en el pasaje Antisuyo. Unas cuatro unidades atendieron la emergencia que fue controlado.

La agraviada, Cecilia Beltrán, contó que con su pareja Luis Ángel Anampa Corzo (26) tuvieron una discusión la tarde del lunes y él abandonó el inmueble. Sin embargo, indicó que el hombre retornó durante la madrugada del martes en presunto estado de ebriedad para agredirla a ella y a su padre.

“Él se fue. Luego vino ya tomado a la una de la madrugada. Vino a romper mi puerta. Yo salgo, me agarra y me empieza a pegar. Mi hija sube y llama a mi papá. Ahí, él le tira dos puñetes a mi papá. Mi padre es invidente. Nosotros salimos corriendo y mi papá fue a la vivienda de él para hablar con la mamá de este y contarle, pero él sale y le empieza a pegar en la cabeza. Me lo llevé a la posta porque estaba sangrando”, relató.

Beltrán señaló que tras pedir apoyo a la Policía Nacional acudió con su padre y cuatro hijos a la casa de su hermana, pero en ese momento fue alertada de un incendio en su predio. “Me dijeron ‘levántate, levántate, hay un incendio en el Bosque’. Cuando fuimos vimos que todo estaba quemado. Ya no tenemos nada. Él [agresor] lo ha hecho de venganza”, señaló.

Anampa Corzo fue trasladado a la comisaría de Tahuantinsuyo (Independencia). La mujer pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) para que les brinde asesoría legal. Añadió que ya había presentado una denuncia de violencia física contra su pareja.

“Pido justicia porque me he quedado sin nada. Lo ha hecho de venganza. No es justo que haga esto y deje a sus hijos en la calle. Yo sé que él ha sido. Pido justicia. Pienso que ha dejado mi balón de gas medio salido. Lo ha sacado y cuando se expande el gas, ahí prendió”, dijo.

Detienen a hombre acusado de provocar incendio en vivienda de su pareja tras discusión en Independencia. (Video: América Noticias)