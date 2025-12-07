Pese al estado de emergencia en Lima y Callao, presuntos extorsionadores balearon la fachada de una discoteca y dejaron herida a una mujer en la madrugada de este domingo 7 de diciembre. El hecho ocurrió en el distrito de Independencia.

Según informó Latina Noticias, varios sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegaron hasta el frontis del local “11:11 Club”, en la avenida Gerardo Unger 3415, y dispararon en nueve ocasiones.

Al menos nueve casquillos de bala fueron encontrados en el lugar del ataque. (Foto: @photo.gec)

El ataque se produjo frente a una comisaría y la municipalidad de ese distrito. Los sujetos dispararon con la moto en movimiento y una mujer resultó herida, siendo derivada a un hospital.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:40 a.m. cuando varias personas se encontraban en los exteriores de la discoteca. Algunos vehículos resultaron afectados por el impacto de las balas.

El propietario de la discoteca dijo que nunca había recibido amenazas en sus 40 años de existencia. (Foto: @photo.gec)

Al respecto, el propietario de la discoteca dijo al noticiero que nunca había recibido amenazas en sus 40 años de existencia y que entregará a las autoridades correspondientes los videos de seguridad.

Señaló que es la primera vez que se produce un ataque de este tipo y que espera que la Policía Nacional (PNP) esclarezca el móvil del ataque.

El ataque se produjo frente a una comisaría y la municipalidad de Independencia. (Foto: @photo.gec)

“Ha pasado una moto y ha hecho disparos. Le ha caído a los vehículos y a una señorita. Hay una persona herida. Vino la patrulla y la llevó. Nunca he tenido amenazas, primera vez. Esta discoteca tiene 40 años, en 40 años nunca ha ocurrido nada”, indicó.

