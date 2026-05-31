El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto homicidio en agravio de la comerciante ambulante Alondra Aquino (22).

La joven falleció tras recibir un impacto de bala por los alrededores del centro comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia. La hermana de la víctima descartó que se trate de un caso de feminicidio.

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La fiscal adjunta provincial Zaida Andrés Velásquez se desplazó al lugar de los hechos, donde condujo jurídicamente las pericias de criminalística y realizó el levantamiento de cadáver junto al médico legista y peritos.

Posteriormente, el fiscal provincial Jhover Salas Ostos dispuso que el Departamento de Investigación Criminal PNP de Independencia reciba la declaración de los familiares y posibles testigos.

También determinó que se recabe el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y las pericias de criminalística; practique la inspección técnico policial; entre otras diligencias para la identificación y ubicación de los responsables.

Según informó RPP Noticias, alrededor de las 4:50 a.m. la víctima se encontraba en su puesto atendiendo a los viajeros que llegan a dicho punto para realizar el conocido “Full Day”.

Aquino Huanca realizaba sus labores con normalidad cuando un delincuente a bordo de una motocicleta, vestido con una polera blanca y pantalón gris oscuro, disparó contra la víctima.

Tras ello, el delincuente cruzó la avenida Panamericana Norte y subió una motocicleta para escapar con destino al centro de la capital.

“Mi hija no se metía con nadie, es una niña de 22 años, no tenía enamorado, no tenía a nadie. Pido justicia, yo misma voy a hacer justicia para mi hija. Ella venía a trabajar, ni siquiera tenía amistades”, dijo la madre de la joven a RPP.