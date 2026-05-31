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Joven vendedora de golosinas fue asesinada cerca del centro comercial Plaza Norte, en Independencia. (Foto: Ministerio Público)
Joven vendedora de golosinas fue asesinada cerca del centro comercial Plaza Norte, en Independencia. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto homicidio en agravio de la comerciante ambulante Alondra Aquino (22).

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