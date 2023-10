Un padre de familia denunció mediante redes sociales que la empresa de transportes ‘Burga Brothers’ perdió, el domingo 8 de octubre, a su mascota llamado Aro en el Terminal Plaza Norte, ubicado en Independencia. El hecho ocurrió cuando su esposa, suegra e hijo se dirigían rumbo a Chiclayo.

Según indicó, el can es inseparable a su menor hijo y por ello decidieron llevarlo de viaje. Resaltó que la mencionada agencia le solicitó llevar a su perro en un canil y le cobraron S/50 soles adicionales para poder transportarlo en el bus. Sin embargo, los trabajadores no habrían tomado las precauciones necesarias y se les escapó.

El hombre, quien responde al nombre de Victor Miguel Estrada Carrera, aseguró que ningún representante del establecimiento le brindó apoyo; por ello, se vio obligado a pedir ayuda a gritos.

“Dejo a mi esposa para que baje a la zona de embarque y me llama. Me dice que el perro se ha escapado (…) Fui a la zona de recepción donde dos señoritas llamaron a un encargado, quienes tiraron la pelota (…) Me dijeron que lo soluciones con la agencia Burga Brothers. El terminal no me ofreció ningún tipo de apoyo”, contó en diálogo con Latina.

Victor y su familia se encuentran muy preocupados por saber el paradero actual de Aro es por ello que hacen un llamado a las personas que lo hayan visto o tengan alguna noticia de él, comunicarse al siguiente teléfono: 975104212.