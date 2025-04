Una mujer de 62 años fue atacada por un niño de 12 años durante un intento de robo en un parque situado en el distrito de Independencia. La afectada contó que estaba sola, sentada y tejiendo, disfrutando del aire fresco, cuando el menor de nacionalidad extranjera se le acercó.

En su relato, mencionó que el adolescente le pidió dinero, pero ella le aclaró varias veces que no poseía nada de valor. Sin embargo, el menor la atacó con un cuchillo, hiriéndola de gravedad en la cara.

“Le dije que no tenía plata, le supliqué que no me toque y me cortó la cara con cólera. Yo le he dicho que no me haga daño” , afirmó la mujer, claramente traumatizada. Después de la agresión, quedó cubierta de sangre y fue socorrida por vecinos y miembros del Serenazgo, quienes solicitaron asistencia médica urgente.

La víctima, que se encontraba sola en un parque mientras tejía, fue sorprendida por el menor, quien la agredió a pesar de sus súplicas. (Foto: Difusión)

Poco tiempo después, el niño fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Al revisar su mochila, se hallaron drogas y múltiples tarjetas de crédito, lo que ha generado dudas sobre su posible conexión con actividades criminales organizadas.

En este momento, el menor se encuentra bajo custodia mientras las autoridades esperan a que sus padres lleguen para que declaren. La policía ha comenzado a investigar el incidente, que ha causado una gran alarma en la comunidad local.

Estado de emergencia y aumento de la delincuencia

El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús. ​

Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017. ​

La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.