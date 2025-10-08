Un odontólogo identificado como Jhan Carlos López, de 39 años, resultó gravemente herido luego de ser atacado por dos hombres armados que ingresaron a su consultorio en el distrito de Independencia.

El atentado ocurrió la tarde de este jueves y dejó en estado crítico al profesional, quien fue trasladado de emergencia a la Clínica Jesús del Norte.

De acuerdo con el noticiero 24 Horas, el ataque se registró alrededor de las 4 p.m., cuando un sujeto con casco ingresó al inmueble simulando ser un paciente.

Minutos después, los vecinos escucharon al menos cuatro disparos, tras lo cual el agresor escapó junto a un cómplice que lo esperaba en el exterior del local.

Testigos de la zona indicaron que el odontólogo solo atendía a personas con cita previa, por lo que no descartan que el atacante haya sido alguien conocido por la víctima. “Pensamos que el que lo atacó lo conocía”, comentó un vecino a 24 Horas.

La familia del profesional señaló que su estado de salud es delicado y que la clínica donde permanece internado no cuenta con camas UCI, por lo que pidieron que se habilite una para garantizar su atención.