Un jalador de la empresa de transportes interprovincial Z Buss fue blanco de un ataque armado de presuntos extorsionadores la tarde de este miércoles 10 de junio, en los exteriores de la sede ubicada en la avenida Alfredo Mendiola, en Independencia. Este es el tercer atentado criminal en menos de una semana y el segundo en menos de 24 horas que sufre la compañía.

La empresa decidió suspender temporalmente sus servicios de transportes. Foto: captura Exitosa

De acuerdo a los reportes preliminares, dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el bus de la empresa interprovincial que se encontraba estacionado afuera de la agencia. Lamentablemente, el trabajador encargado de recepcionar los boletos de los pasajeros estaba muy cerca de la unidad y recibió un balazo en el muslo izquierdo. Posteriormente, fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica especializada, mientras que los pasajeros que se encontraban dentro del bus fueron evacuados por medidas de seguridad.

Hallan mensaje extorsivo de organización autodenominada “La Federación”

En el lugar de los hechos, peritos policiales hallaron un manuscrito con un mensaje firmado por una organización criminal autodenominada “La Federación”, en el que exigen un alineamiento a esta banda delictiva. El papel contiene amenazas directas contra las empresas y colectivos que cubren la ruta hacia el norte chico: “Comunicado para los colectivos y buses que hacen la ruta Lima, Huaral, Chancay, Huacho, Barranca, Huarmey, Huaraz, Churín, etc. Alinearse con nosotros, caso omiso dejaremos choferes tirados”.

En el mensaje también se agrega un número de WhatsApp destinado a entablar coordinaciones obligatorias.

Delincuentes dispararon contra estación de Z Buss.

Otros dos atentados consecutivos en menos de una semana

La empresa Z Buss se ha convertido en el blanco de una serie de ataques armados en los últimos seis días.

El primer ataque se registró la noche del último viernes 5 de junio cuando dos sujetos en motocicleta efectuaron seis disparos contra el portón principal y la fachada de la agencia en Independencia. El lugar estaba cerrado para el público, pero adentro se encontraba personal. Afortunadamente, no se registraron heridos.

La noche del martes 9 de junio, se reportó el segundo ataque cuando desconocidos arrojaron una granada tipo piña hacia la puerta principal de la agencia. Una empleada tuvo una reacción rápida y logró patear el artefacto hacia la pista, lo que evitó daños y víctimas. Posteriormente, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) neutralizaron el artefacto.

Tras el último ataque reportado esta tarde, y ante el riesgo latente para el personal, la administración de la empresa Z Buss decidió la paralización temporal de sus operaciones comerciales. Por su parte, efectivos de la comisaría de Independencia y unidades especializadas de la Dirincri quedaron continúan con la recopilación de evidencias y casquillos de bala en la zona para lograr identificar a los autores materiales de los disparos.