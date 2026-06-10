Resumen

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En el mensaje extorsivo contra la empresa Z Buss también se agrega un número de WhatsApp destinado a entablar coordinaciones obligatorias. Foto: Huaral en Línea/composición GEC
En el mensaje extorsivo contra la empresa Z Buss también se agrega un número de WhatsApp destinado a entablar coordinaciones obligatorias. Foto: Huaral en Línea/composición GEC
Por Redacción EC

Un jalador de la empresa de transportes interprovincial Z Buss fue blanco de un ataque armado de presuntos extorsionadores la tarde de este miércoles 10 de junio, en los exteriores de la sede ubicada en la avenida Alfredo Mendiola, en Independencia. Este es el tercer atentado criminal en menos de una semana y el segundo en menos de 24 horas que sufre la compañía.

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