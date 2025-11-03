El influencer Christian Villanueva Aguilar, conocido en redes sociales como Chris Vanger, es investigado por los presuntos delitos de estafa agravada y apropiación ilícita, tras una denuncia colectiva presentada por más de 160 personas que aseguran haber sido engañadas con supuestas inversiones a través de su emprendimiento denominado “Vanger Haus”.

Según la denuncia, Villanueva ofrecía asesoría financiera e inversiones con retornos mensuales entre 5 % y 10 %, sin respaldo legal ni autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los afectados realizaron depósitos directos a sus cuentas personales, y en algunos casos, firmaron contratos con cláusulas de confidencialidad que imponían penalidades de hasta 15 mil dólares si revelaban información sobre las operaciones.

“ Él como que te generaba confianza, por eso decidí invertir con él. Le pregunté cómo invertir en Vanger Haus. Te daba el 5% por menos de 5 mil soles y 10% por más de 5 mil. Cuando le pedía mi plata, él solo me decía que tenía que esperar”, relató una de las denunciantes.

La SBS confirmó que el influencer no contaba con autorización para captar dinero del público y lo incluyó en su lista de entidades informales. Este tipo de actividades se considera captación ilegal de fondos, una práctica que constituye delito penal.

El monto total de lo recaudado supera el millón y medio de soles, aunque las autoridades no descartan que la cifra sea mayor. Entre las víctimas hay jóvenes profesionales, madres de familia y emprendedores que confiaron en su reputación digital. Algunos invirtieron sus ahorros personales, liquidaciones laborales o fondos destinados a tratamientos médicos.

Más de 160 personas denuncian a influencer Chris Vanger por millonaria estafa de inversiones. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

La Fiscalía admitió la denuncia colectiva e inició investigación por estafa agravada y apropiación ilícita, delitos que podrían implicar hasta ocho años de prisión. La abogada Érika Arévalo, representante de un grupo de denunciantes, confirmó que el caso ya se encuentra en revisión por el Ministerio Público.

De acuerdo con los registros migratorios, Villanueva abandonó el país el 4 de octubre y no ha retornado. Aunque ha publicado mensajes negando una fuga, no se ha presentado ante las autoridades ni ha ofrecido una versión formal.

“Pueden creer lo que realmente quieran. No estoy acá para cambiar su opinión, solo para informar y desmentir la información falsa. Tengo una deuda, por supuesto que la tengo y voy a saldarla. Detrás de todo esto hay una persona que busca perjudicarme. Tengo todos los comprobantes de pago”, declaró el influencer en un mensaje difundido por redes sociales.

@crhissvanger Hay un proceso que no me permite terminar de contar las cosas, y muchos (sabiendo eso) se agarraron de ello para poder decir muchas mentiras infundadas, pero todo eso lo tengo grabado y guardado que cuando llegue el momento, se va a presentar, yo no tengo nada que temer por qué NO HICE NADA ILEGAL NI MUCHO MENOS MALINTENCIONADO, y voy a dar la cara en cada citación que se me presente por qué el que NO LA DEBE, NO LA TEME, y yo si puedo hablar con pruebas, no necesito esconder o tener estrategias para su “proceso” el que habla con la verdad aunque intenten taparla se va a saber. Ya me cansé de tener que soportar y aguantar tantas mentiras nacidas desde una oportunista con dudosa capacidad ética. ♬ sonido original - Crhiss Vanger