Interno del penal Ancón I fuga mientras recibía atención médica en hospital de Puente Piedra

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la fuga del interno Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía condena en el penal Ancón I y se encontraba internado en un centro hospitalario del distrito de Puente Piedra. La evasión fue detectada aproximadamente a las 3:20 de la madrugada del sábado 31 de enero de 2026.

Según el comunicado oficial, el recluso recibía atención médica desde el 2 de enero de este año y permanecía bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria, de acuerdo con los protocolos establecidos. No obstante, durante su permanencia en el establecimiento de salud se produjo su escape.

🔴 El INPE informa sobre la fuga de un interno del penal Ancón I en centro hospitalario. pic.twitter.com/0VXMQYzRgl — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 31, 2026

Tras conocerse el hecho, las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato la fuga a la Policía Nacional del Perú, a fin de activar las acciones de búsqueda y recaptura. Asimismo, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a ley.

El INPE precisó que el personal de seguridad penitenciaria asignado a la custodia del interno ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales vinculadas a la evasión.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, la transparencia institucional y el estricto cumplimiento de los protocolos de control y custodia, asegurando que brindará todas las facilidades necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos, en coordinación permanente con las autoridades.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR