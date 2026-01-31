Interno del penal Ancón I fuga mientras recibía atención médica en hospital de Puente Piedra

Escuchar
INPE reporta fuga de interno de Ancón I mientras estaba bajo custodia en centro de salud. (Foto: Andina)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la fuga del interno Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía condena en el penal Ancón I y se encontraba internado en un centro hospitalario del distrito de Puente Piedra. La evasión fue detectada aproximadamente a las 3:20 de la madrugada del sábado 31 de enero de 2026.

