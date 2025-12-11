El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) negó la fuga de dos internos del Penal de Lurigancho, aclarando que no se han registrado escapatorias, a pesar de las versiones divulgadas por algunos medios locales este miércoles.

“Rechazamos las versiones tendenciosas sobre la fuga de internos del penal de Lurigancho”, señalaron en sus redes sociales. “El INPE no tiene registrado ningún escape en sus establecimientos penitenciarios”, añadieron.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Penal de Lurigancho | Foto: GEC.

Esta declaración se dio tras un informe de La República, donde se reportó que dos reos, uno de ellos identificado como Narcizo Ruiz, se habrían fugado del penal luego de salir con permiso de trabajo durante la tarde del miércoles.

Asimismo, el portal web La China Polo, citando una supuesta nota informativa del INPE, expuso detalles del escape, señalando que, según su reporte a las 4:30 de la tarde, las autoridades del penal habrían sido notificadas de este incidente.

De acuerdo con la plataforma, los agentes realizaron una búsqueda en áreas como la Tierra de Nadie, las rutas circundantes al penal y revisaron las cámaras de seguridad para ubicar a los reclusos.

INPE: ¿Hallaron a recluso presuntamente fugado del penal de Lurigancho?

Sin embargo, el INPE sostuvo en su comunicado que Ruiz fue encontrado dentro del establecimiento al final de la jornada, desmintiendo así las versiones que hablaban de su escape.

“Exhortamos a los medios de comunicación a corroborar la información con fuentes oficiales, cumpliendo el deber de veracidad”, concluyeron en su pronunciamiento.

En ese sentido, el INPE negó que dos internos se hayan fugado del penal de Lurigancho, comprometiéndose a “redoblar esfuerzos para contribuir a la seguridad ciudadana”.

MÁS INFORMACIÓN: INPE incauta celulares y equipos tecnológicos en penal de máxima seguridad de Challapalca

¿El jefe del INPE ha sido amenazado por operativos en penales?

El presidente de la República, José Jerí, denunció en sus redes sociales que Iván Paredes, actual jefe del INPE, está siendo amenazado de muerte “producto de las requisas en los penales”.

Toda acción genera una reacción. Estamos llegando a las raíces de una de las fuentes del crimen en nuestro país. Producto de las requisas en los penales los delincuentes vienen amenazando al jefe del @INPEgob. Como gobierno, y juntos, tomaremos las medidas pertinentes pero… — José Jerí (@josejeriore) December 10, 2025

“Como gobierno, tomaremos las medidas pertinentes, pero continuaremos avanzando con las acciones ya encaminadas. No nos doblegarán”, advirtió el mandatario.

Reforma en el INPE

En tanto, Jerí anunció una reforma estructural del sistema penitenciario, que incluirá el reemplazo del INPE con la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que comenzaría a operar en 2026.

“Lo que pretende la Sunir es integrar dos políticas nacionales que ahora se encuentran fragmentadas, el INPE y el Pronacej (Programa Nacional de Centros Juveniles), ya que estas trabajan por separado, con normas, procesos y estructuras distintas”, explicó Walter Martínez, ministro de Justicia.