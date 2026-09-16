Según la tesis presentada por el Ministerio Público, la organización criminal de Los Pulpos planificó el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla con meses de anticipación, lo que se vería reflejado en la cuidadosa elección de la propiedad donde mantuvieron cautivo al empresario minero y las obras de acondicionamiento a las que sometieron el espacio.

Como sustento del requerimiento de prisión preventiva presentado contra Jhonsson Smith Cruz Torres alias “Jhonsson Pulpo” y otros nueve presuntos miembros de la banda, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad asegura que Los Pulpos contaban con búnkeres, como denominaban a la red de lugares de cautiverio subterráneos e inmuebles alquilados a través de la plataforma Airbnb para retener a sus víctimas.

En el caso de Lara Tantaquilla, los criminales habrían alquilado una casa ubicada en la calle Cobre, en la urbanización trujillana de Los Rosales de San Isidro, que contaba con sótano. El documento precisa que “este espacio subterráneo fue modificado y acondicionado específicamente: se insonoriza y se usa sistemas de seguridad, como puertas de acero, y se le dotó de condiciones carentes de ventilación natural, además de balones de oxígeno, colchones, sogas y sedantes, todo ello destinado a mantener a las víctimas cautivas durante períodos prolongados”.

Lara Tantaquilla fue retenido en el sótano de esta casa ubicada en la calle Cobre, en la urbanización Los Rosales de San Isidro, Trujillo. / Ministerio Público

Según la Fiscalía, este despliegue logístico al que bautizó como “modalidad empresarial” reforzaría la tesis de que la organización criminal había “planificado con meses de anticipación” el secuestro.

El informe también precisa que el ambiente donde se mantuvo retenido a Lara Tantaquilla tenía un área de 2 x 3 metros, al interior se hallaron dos balones de oxígeno, una botella que habría sido utilizada como humidificadora, cánulas nasales, una máscara de oxígeno y otros elementos que podían ser utilizados en los balones; además de un colchón inflable, una soga, dos cintas adhesivas e insumos médicos y de aseo, tales como algodón, paños húmedos y una hoja de bisturí.

Cabe resaltar que en su declaración testimonial brindada el 5 de septiembre, Lara Tantaquilla narró que sus captores lo habían tenido esposado, amordazado y presentó síntomas de asfixia. “Es allí cuando me metieron algo a la nariz, sentí que me metieron algo a la nariz para poder respirar, entonces bueno allí pude respirar mejor”, narró a las autoridades.

En su acusación, la Fiscalía considera que los secuestradores del empresario minero recurrieron a la tortura y manipulación psicológica “con el fin de doblegar la voluntad de los familiares y acceder a las exigencias dinerarias de los captores, quienes requerían la suma de dos millones de dólares”.

El ambiente donde permaneció retenido Lara Tantaquilla tenía un área de 2 x 3 metros y una puerta insonorizada. / Ministerio Público

En el sótano, además, se encontraron balones de oxígeno para mantener vivo al rehén mientras negociaban el pago por su liberación. / Ministerio Público

- Audiencia contra "Jhonsson Pulpo" por prisión preventiva -

La tarde de este miércoles 16 de septiembre el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad reanudará la audiencia en la que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra Jhonsson Cruz Torres y los otros nueve investigados.

El martes 15, durante la primera sesión virtual, el sindicado cabecilla declaró desconocer si contaba con antecedentes penales pese a registrar una condena a cadena perpetua por homicidio.

El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres y los otros nueve detenidos.

Durante la audiencia, además, la Fiscalía hizo referencia a anteriores secuestros atribuidos a Los Pulpos y presentó como una modalidad recurrente la simulación de intervenciones policiales para interceptar y secuestrar a sus víctimas.

Entre las pruebas contra los detenidos también destacó la presentación de un video extraído del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien fue capturado junto a Cruz Torres. El material audiovisual fue grabado con un dron y registraría las fases de reglaje, seguimiento y ejecución del secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla el pasado 30 de agosto en La Libertad.

En caso de aceptar el pedido del Ministerio Público, el juez Eduardo Medina Carranza podría ordenar el internamiento de los acusados en un penal de máxima seguridad.