Los Pulpos contaban con una red de lugares de cautiverio subterráneos e inmuebles alquilados para retener a sus víctimas, según la Fiscalía.
Los Pulpos contaban con una red de lugares de cautiverio subterráneos e inmuebles alquilados para retener a sus víctimas, según la Fiscalía.
/ Ministerio Público
Por Redacción EC

Según la tesis presentada por el Ministerio Público, la organización criminal de Los Pulpos planificó el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla con meses de anticipación, lo que se vería reflejado en la cuidadosa elección de la propiedad donde mantuvieron cautivo al empresario minero y las obras de acondicionamiento a las que sometieron el espacio.

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