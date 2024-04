Iván Díaz Garrido, el empresario trujillano que fue secuestrado en octubre pasado por la banda ‘Los Pulpos’, confirmó que fue liberado debido a que sus familiares cumplieron con el pago de 250 mil dólares por su rescate y que no fue por el accionar de la Policía.

“Fue difícil, pasaban los días, amenazaban y presionaban para la entrega de dinero de parte del señor Jhonsson (Smit Cruz Torres). Se pudo lograr juntar la suma que se acordó: 250 mil dólares”, expresó Díaz Garrido a Cosmos TV.

“Él (Jhonsson Cruz) se comunicó con una persona, que no voy a dar el nombre por seguridad, para poder hacer las gestiones con los familiares y apoyen con el pago (dinero) para el rescate. Se dio en un momento y se logró con éxito para que me den libertad”, agregó.

“No fue como dijo el general (PNP) que por acción de la Policía me había liberado sin rescate y pago alguno. Eso no fue cierto”, apuntó.

Iván Díaz Garrido también reveló que, en una conversación que tuvo con el sindicado cabecilla de la banda criminal ‘Los Pulpos’, este le confesó que no lo dejaría ir porque ya había “fracasado en otros secuestros”.

“Se le escuchó decir que había fallado en un secuestro con una señora o un alcalde y que no pensaba perder conmigo. Que tenía que ganar sí o sí, sino me mataban o enterraban. Así pasaron los días hasta que se logró entregar el dinero”, declaró a radio Exitosa.

El caso

El 23 de octubre del 2023, tres delincuentes que portaban chalecos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el negocio de Iván Díaz Garrido en Trujillo y lo secuestraron. Estuvo 11 días en cautiverio.

Para obligar a su familia a pagar el rescate, los delincuentes le mutilaron dos dedos de la mano derecha y le hicieron cortes en la cara al empresario.