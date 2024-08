El agraviado declaró que ese viernes esperaba a una persona identificada como ‘Sebastían’ para reunirse en su casa, ubicada en el distrito de Surco, donde negociarían el alquiler de maquinaria pesada minera, actividad a la que él se dedica con su empresa Quantico Servicios Integrados. Del interesado en el alquiler solo conocía su nombre. Ese día, ‘Sebastían’ no asistió y en su reemplazo llegó ‘Enrique’.

Según la declaración, el hombre se dirigió hasta el departamento de Suicho, en el piso seis de un edificio, e ingresó. Una vez en la sala, se sentó e inició una conversación con el agraviado. Al poco tiempo, ‘Enrique’ recibió una llamada telefónica y le indicó al empresario que otras personas interesadas llegarían. ‘Cristián Huamaní’ y un hombre más se presentan, luego advierten que el papá de ‘C.Huamaní’ también estaba por llegar. ‘Enrique’ baja al primer piso y regresa con otros cuatro hombres.

“Es ahí cuando me percato que el supuesto papá del señor ‘Huamaní’ llevaba un maletín”, narró Suicho ante la policía. Antes de la llegada de sus captores, con él se encontraba su novia Nicole. Del maletín, el hombre sacó un arma de fuego y le apuntó a la mujer. Seguido, gritó que eran de la “policía”. Otro sujeto, quien vestía una casaca de cuero negra y jean azul, le quitó los celulares a Suicho y Nicole, también el arma que él poseía.

Una vez despojados de sus pertenencias, ‘Huamaní’ -el supuesto padre de ‘Cristian H.’- amenaza de muerte a Nicole. A Suicho lo obligó a firmar un vídeo con dos barras brillosas que podrían haber sido algún mineral. Le dieron instrucciones claras: debía decir que el dinero -que aparentemente estaba en un maletín- y las barras eran de él. “Con este vídeo te vamos a joder. Te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso Los Waykis”, le dijo ‘Huamaní’.

Declaración de Iván Suicho ante la policía.

Como medida de seguridad, Suicho le pidió a Nicole que se asome por la terraza y le grite a su hermano, Eduardo Suicho. ‘Huamaní’, al ver eso, apunta con su arma a Nicole y la amenaza de muerte una vez más. El grupo de hombres, quienes seguían alegando ser policías, le dijeron a Iván que llamarían a un fiscal. Él respondió que no tenía ningún problema y que también den aviso a la policía.

Ivan no quería salir de su domicilio, estaba parado en su puerta. Los secuestradores iniciaron con extorsiones. Le pedían dinero a cambio de “arreglar” las cosas. Un hombre, quien le había quitado su teléfono, le enseñó una foto de él y su hermano Eduardo donde salían en las noticias por el caso ‘Waykis en la sombra’. Le insistían para “arreglar” las cosas y dejar de colaborar con la Fiscalía.

“En ese momento bajé al primer piso en compañía de dos sujetos, con la persona de sexo masculino que me sustrajo mi celular y otra que estaba vestido con una casaca de color negro. En el ascensor me dijeron “actúa normal, no hagas ****”, precisó Iván. Reiteró que estaban amenazados de muerte. Los sujetos en ese momento le exigieron el pago de $USD 50.000,00 para que borrara los videos que grabaron donde lo obligaron a aceptar que era dueño de todas las cosas que llevaba en el maletín.

Secuestradores solicitaban gran suma de dinero a cambio de "arreglar" la situación.

Vía llamada con un hombre, que se presentaba como ‘el jefe’, le indicó que no contaba con esa suma de dinero. Al otro lado de la línea, le respondieron que debía acercarse a su “base” ubicada en Aramburu. Cuando colgó, el hombre de casaca negra le dijo que sería trasladado para que hable con ‘el jefe’.

Iván forcejeó pero finalmente ingresó a un auto negro porque volvieron a amenazar con atentar contra la vida de Nicole. Una vez en movimiento, se le informó que lo llevarían a Aramburu. Se trasladaban por la carretera Panamericana Sur, hacia el norte. A la altura del Puente El Derby, un secuestrador recibe una llamada del presunto jefe y le confirma que tienen al “hombre” -Iván-. No obstante, alertó que no entregaría la suma solicitada. Luego de eso, los delincuentes reciben órdenes para dirigirse pasando el primer peaje de la Panamericana Norte.

“Al pasar el peaje me di cuenta de que no íbamos a parar, entonces ahí le dije a mi custodio -persona que me sustrajo mi celular- “oe qué está pasando”. Me respondió que no siga colaborando con la Fiscalía, me iban a dar vuelta”, declaró Iván Suicho. Al poco tiempo, llaman al custodio para alertar sobre la intervención que se estaba realizando en la casa de Suicho en Surco por el secuestro.

Todo el panorama se tornó caótico porque los secuestradores no recibían órdenes ni llamadas de nadie, no sabían qué hacer ni a dónde dirigirse. Querían saber los nombres de los intervenidos en el lugar para pedir ayuda, pero una vez más nadie contestaba llamadas ni brindaba información. Los secuestradores le indicaron a Suicho que declare que todas las personas que habían entrado a su departamento estaban de visita y que esa era la versión que tenía que brindar cuando él llegase a su domicilio.

Una vez más, le repitieron al agraviado que debía dejar de colaborar con la Fiscalía. Estaban reforzando el mensaje. Le dejaron en claro que si continuaba, regresarían a su casa para matarlo. Tras ello le devolvieron su arma desabastecida. A la altura de Celima, en Surco, lo liberaron. Iván corrió hasta un taxi que estaba dejando a una mujer y le pidió que lo lleven a su casa. Cuando llegó encontró a la Policía Nacional del Perú y a la Fiscalía realizando diligencias. También se enteró que habían detenidos. Luego de un par de horas fue trasladado a la comisaría de Monterrico.

Reacciones

La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el día de los hechos, cuestionó que la comisaría de Monterrico no informó a tiempo al Ministerio Público sobre el secuestro. Indicó que la situación significó un riesgo inminente para un testigo protegido por parte del Ministerio Público. “Aparentemente, lo que buscaban eran los celulares, se lo han llevado al testigo y luego lo han arrojado en una calle”, dijo ante la prensa.

Fiscal Marita Barreto.

Los hombres detenidos fueron identificados como Armando Tapia Almonacid, Jorge Amaya Mendoza y Medo Delgado Rodríguez. En tanto, los policías detenidos son los suboficiales Gabriel Neyra Zapata y Rolando Castillo Pino, quienes pertenecerían a la comisaría de Lince. Todos se encuentran en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Av. España en el Cercado de Lima, donde permanecerán hasta siete días detenidos.

Detenidos por el caso del secuestro de Iván Suicho.

Según documentación a la que accedió El Comercio, los hombres se encuentran en una audiencia de pedido de detención preliminar por el plazo de siete días tras haber cometido los presuntos delitos de secuestro y robo agravado en agravio de Iván Suicho . El pedido de detención preliminar por flagrancia delictiva no está siendo transmitida por Justicia TV, por lo que no se saben detalles del desarrollo de la misma.

Detenidos por el secuestro de Iván Suicho fueron trasladados hasta la Dirincri para continuar con las diligencias. Video: PNP

Versión de la PNP





Es preciso resaltar que el comandante general de la policía, Víctor Zanabria, indicó que el caso estaría vinculado a la minería ilegal. ”Nuestra hipótesis es que era un negocio posiblemente de manejo de oro [...]. Dos de los detenidos tienen antecedentes por delitos violentos patrimoniales”, dijo.

El ministerio del Interior, por su parte, emitió un comunicado respaldando las declaraciones del general PNP Víctor Zanabria. “En relación al secuestro del ciudadano Iván Siucho en el distrito de Santiago de Surco, el Mininter reafirma el anuncio del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, respecto a que este hecho no guarda relación con el caso ‘Waykis en la sombra’, como mal informa la representante del Ministerio Público”, se lee.

[Actualización] Es importante remarcar que durante el desarrollo de los hechos no se extrajeron ninguno de los celulares del agraviado, encontrándose dichos aparatos electrónicos en la vivienda del mismo en perfecto estado. https://t.co/vjmaPWdPUA — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 24, 2024

Amenazas anteriores

Una semana atrás, Martín Suicho Neira, hermano del agraviado y también testigo en el caso ‘Waykis en la Sombra’, denunció que dos hombres ingresaron a su domicilio luego de que la menor de sus hijas les abrió la puerta porque preguntaron por él e Iván.

Dos días antes del secuestro, se iniciaron las audiencias para que la Fiscalía sustente el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta de la República-. A Boluarte se le imputa haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, con la finalidad de inscribir a su partido político Ciudadanos por el Perú. A Castañeda se le señala como pieza clave de un presunto plan para que se archive la investigación contra Nicanor.

Los hermanos Suicho han declarado ante el Eficcop sobre presuntas presiones que habría aplicado contra ellos Mateo Castañeda. Según precisaron, el abogado le solicitó a Iván Suicho firmar un falso documento para justificar el origen de los S/15.000 en efectivo hallados en su oficina cuando fue allanada por el Eficcop, el pasado 11 de mayo. Castañeda era abogado de Iván Suicho en una investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos y su vinculación a la minería informal.