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Un jalador de origen venezolano fue asesinato a balazos frente al Mercado Unicachi en Los Olivos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Un jalador de origen venezolano fue asesinato a balazos frente al Mercado Unicachi en Los Olivos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un jalador de transporte informal que trabajaba al frente del Mercado Unicachi fue asesinado por un sicario a balazos la noche del viernes frente a decenas de personas que transitaban por esta zona de Los Olivos.

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