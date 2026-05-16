Un jalador de transporte informal que trabajaba al frente del Mercado Unicachi fue asesinado por un sicario a balazos la noche del viernes frente a decenas de personas que transitaban por esta zona de Los Olivos.

Según testigos, el hombre de origen venezolano llevaba trabajando unos seis meses en el lugar y fue interceptado el 15 de mayo por un sujeto encapuchado que le disparó al menos cinco veces, generando pánico entre los transeúntes y comerciantes en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Próceres de Huandoy, en el paradero Primera de Pro.

Un jalador de origen venezolano fue asesinato a balazos frente al Mercado Unicachi en Los Olivos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Un jalador de origen venezolano fue asesinato a balazos frente al Mercado Unicachi en Los Olivos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

El hombre falleció en el lugar a pesar de los esfuerzos de los paramédicos que acudieron al lugar, mientras que el sicario huyó, primero a pie y pocos segundos después a bordo de una moto con un cómplice.

Un jalador de origen venezolano fue asesinato a balazos frente al Mercado Unicachi en Los Olivos. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

La Comisaría de Pro se encuentra investigando el caso y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.