Un jalador de transporte informal que trabajaba al frente del Mercado Unicachi fue asesinado por un sicario a balazos la noche del viernes frente a decenas de personas que transitaban por esta zona de Los Olivos.
Un jalador de transporte informal que trabajaba al frente del Mercado Unicachi fue asesinado por un sicario a balazos la noche del viernes frente a decenas de personas que transitaban por esta zona de Los Olivos.
Según testigos, el hombre de origen venezolano llevaba trabajando unos seis meses en el lugar y fue interceptado el 15 de mayo por un sujeto encapuchado que le disparó al menos cinco veces, generando pánico entre los transeúntes y comerciantes en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Próceres de Huandoy, en el paradero Primera de Pro.
El hombre falleció en el lugar a pesar de los esfuerzos de los paramédicos que acudieron al lugar, mientras que el sicario huyó, primero a pie y pocos segundos después a bordo de una moto con un cómplice.
La Comisaría de Pro se encuentra investigando el caso y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.