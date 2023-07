ACTUALIZACIÓN: El Décimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó, el 28 de febrero de 2022, absolver a Piero Rodolfo Gaitán García (imputado como presunto autor), y a Javier Dulzaides López y a Diego Matheo Tessalio Núñez Pérez (imputados como presuntos cómplices) del delito de del delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación de persona en incapacidad de resistencia.

Luego de más de tres meses, el actor Javier Dulzaides se pronunció sobre el caso de violación sexual en el que se encuentra involucrado junto a otros jóvenes, Diego Núñez Pérez y Piero Gaitán García, quien cumple ahora nueve meses de prisión preventiva.

Desde su cuenta de Facebook, el actor compartió un video en el que detalla su versión sobre los hechos que denunció una joven, en junio de este año. De acuerdo a la acusación, ella se habría encontrado con los tres en un departamento de Miraflores. Luego de beber licor, perdió el conocimiento y al despertar descubrió que Gaitán García se encontraba sobre ella. “Después de tomar unos tragos perdí el conocimiento y al despertar estaba completamente desnuda”, dijo en aquella oportunidad.

Sobre ello, Dulzaides señaló que la joven ha cambiado de versión más de una vez y en el proceso se rectificó. “Me rectifico cuando digo que Javier Dulzaides y Diego (Núñez) estaban en la habitación. Ellos nunca estaban allí”, indicó, con el texto de la declaración de la joven denunciante. “Estaba en shock y cansada. Los policías me presionaban y quería irme a mi casa. Por eso firmé”, fue otra cita señalada por Dulzaides.

Negó que la joven haya sido violada y aseguró que el peritaje médico señala que no estuvo en nivel de inconsciencia, no estuvo dopada, ni con alto grado de alcohol en la sangre. Además, indicó que las pruebas médicas muestran que Piero Gaitán, principal acusado, tiene una prueba que dice que no tuvo relaciones sexuales recientes.

“Esta persona podía fácilmente decir en prensa que la violaron los tres y los tres nos íbamos a prisión, así sin pruebas, y así es como Piero Gaitán está en prisión, sin pruebas. Yo tenía mucho miedo, por eso tenía que esperar”, remarcó en el video compartido en redes sociales.

Por otro lado, negó que se encuentre prófugo de la justicia. Indicó que desde hace tres meses, cuando apareció la acusación, se encuentra en su domicilio sin salir, por recomendación de su abogado. El caso sigue en proceso.