En lo que se trataría de un ajuste de cuentas y en pleno estado de emergencia, un grupo de sujetos asesinó a balazos a un hombre a la altura de la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, cerca de la casa de presidente José Jerí.

Según las primeras informaciones, la víctima mortal fue interceptada por sus agresores, quienes lo persiguieron por varios metros y que sin palabra alguna le dispararon hasta en doce ocasiones.

Al escuchar los disparos del ataque, los testigos del crimen y transeúntes tuvieron que arrojarse al suelo o esconderse en lugares aledaños. Tras cometer el crimen, los asesinos huyeron de la escena.

En el lugar del crimen la Policía encontró al menos doce casquillos de bala. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

En el lugar del homicidio, a dos paraderos de la avenida Bolívar, en dirección hacia el Hospital del Niño, se encontraron hasta 12 casquillos de bala, en la pista central de la avenida Brasil.

Cabe indicar que los médicos legistas acudieron a la escena del crimen para el levantamiento del cuerpo de la víctima y su traslado a la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley.

La víctima fue atacada por sicarios a bordo de una motocicleta. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Vinculado a Los Pulpos

Medios regionales señalaron en “X” (antes Twitter) que la víctima sería Sergio Bolaños Sarmiento, un sujeto vinculado a la organización criminal “Los Pulpos” y cuya casa, meses atrás, fue víctima de un atentado con dinamita en Trujillo.

🎙️N60Noticias || Esta noche fue acribill4do en Jesús María, Sergio Bolaños Sarmiento (29), propietario de la vivienda que fue din4mit4da en la Av. Perú en agosto pasado. Sic4rios en moto le disp4r4ron más de ocho veces cuando se dirigía a una tienda en la Av. Brasil. pic.twitter.com/HNJyX5r58W — N60 Noticias (@N60Noticias) December 1, 2025

Bolaños Sarmiento era señalado como hombre de confianza de Johnson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”; y vinculado a dicha banda criminal.

La víctima sería Sergio Bolaños Sarmiento, un sujeto vinculado a la organización criminal “Los Pulpos”. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Bolaños rechazó las acusaciones que lo vinculaban con bandas criminales. “Me quieren hacer quedar mal”, enfatizó a Exitosa Noticias al acusar del ataque contra su vivienda a Jolín Bazán Valderrama, sindicado líder de “La Jauría”.