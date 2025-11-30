En lo que se trataría de un ajuste de cuentas y en pleno estado de emergencia, un grupo de sujetos asesinó a balazos a un hombre a la altura de la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, cerca de la casa de presidente José Jerí.
Según las primeras informaciones, la víctima mortal fue interceptada por sus agresores, quienes lo persiguieron por varios metros y que sin palabra alguna le dispararon hasta en doce ocasiones.
Al escuchar los disparos del ataque, los testigos del crimen y transeúntes tuvieron que arrojarse al suelo o esconderse en lugares aledaños. Tras cometer el crimen, los asesinos huyeron de la escena.
En el lugar del homicidio, a dos paraderos de la avenida Bolívar, en dirección hacia el Hospital del Niño, se encontraron hasta 12 casquillos de bala, en la pista central de la avenida Brasil.
Cabe indicar que los médicos legistas acudieron a la escena del crimen para el levantamiento del cuerpo de la víctima y su traslado a la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley.
Vinculado a Los Pulpos
Medios regionales señalaron en “X” (antes Twitter) que la víctima sería Sergio Bolaños Sarmiento, un sujeto vinculado a la organización criminal “Los Pulpos” y cuya casa, meses atrás, fue víctima de un atentado con dinamita en Trujillo.
Bolaños Sarmiento era señalado como hombre de confianza de Johnson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”; y vinculado a dicha banda criminal.
Bolaños rechazó las acusaciones que lo vinculaban con bandas criminales. “Me quieren hacer quedar mal”, enfatizó a Exitosa Noticias al acusar del ataque contra su vivienda a Jolín Bazán Valderrama, sindicado líder de “La Jauría”.
