Un hombre fue asesinado a balazos a la altura de la cuadra 9 de la avenida Brasil, en Jesús María. (Foto: El Comercio)
Un hombre fue asesinado a balazos a la altura de la cuadra 9 de la avenida Brasil, en Jesús María. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

En lo que se trataría de un ajuste de cuentas y en pleno estado de emergencia, un grupo de sujetos asesinó a balazos a un hombre a la altura de la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de , cerca de la casa de presidente .

Según las primeras informaciones, la víctima mortal fue interceptada por sus agresores, quienes lo persiguieron por varios metros y que sin palabra alguna le dispararon hasta en doce ocasiones.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
LEE MÁS: Hincha de Palmeiras muere tras caer de cabeza de bus en la Costa Verde

Al escuchar los disparos del ataque, los testigos del crimen y transeúntes tuvieron que arrojarse al suelo o esconderse en lugares aledaños. Tras cometer el crimen, los asesinos huyeron de la escena.

En el lugar del crimen la Policía encontró al menos doce casquillos de bala. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
En el lugar del crimen la Policía encontró al menos doce casquillos de bala. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

En el lugar del homicidio, a dos paraderos de la avenida Bolívar, en dirección hacia el Hospital del Niño, se encontraron hasta 12 casquillos de bala, en la pista central de la avenida Brasil.

LEE MÁS: SJM: joven de 23 años es asesinado a balazos en asentamiento humano

Cabe indicar que los médicos legistas acudieron a la escena del crimen para el levantamiento del cuerpo de la víctima y su traslado a la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley.

La víctima fue atacada por sicarios a bordo de una motocicleta. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
La víctima fue atacada por sicarios a bordo de una motocicleta. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Vinculado a Los Pulpos

Medios regionales señalaron en “X” (antes Twitter) que la víctima sería Sergio Bolaños Sarmiento, un sujeto vinculado a la organización criminal “Los Pulpos” y cuya casa, meses atrás, fue víctima de un atentado con dinamita en Trujillo.

Bolaños Sarmiento era señalado como hombre de confianza de Johnson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”; y vinculado a dicha banda criminal.

La víctima sería Sergio Bolaños Sarmiento, un sujeto vinculado a la organización criminal “Los Pulpos”. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
La víctima sería Sergio Bolaños Sarmiento, un sujeto vinculado a la organización criminal “Los Pulpos”. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Bolaños rechazó las acusaciones que lo vinculaban con bandas criminales. “Me quieren hacer quedar mal”, enfatizó a Exitosa Noticias al acusar del ataque contra su vivienda a Jolín Bazán Valderrama, sindicado líder de “La Jauría”.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC