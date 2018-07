Jesús María: así un detenido por vender drogas intentó sobornar a policías

Un sujeto acusado de vender drogas por delivery fue detenido por efectivos policiales en el distrito de Jesús María. Pese a que cayó con varios paquetes de droga, Miguel Ángel Malla Soto intentó sobornar a los agentes para que lo dejen en libertad.

El detenido, alias ‘Peluca’, trató de diversas maneras persuadir a la policía para que no lo lleven a la comisaría del sector con el pago de mil soles, según informó América Noticias.

“¿Pero cómo es? Que me digan nomás ¿Para qué vamos a decir si vendo o no vendo? Si me voy preso, me voy preso, pero si se puede hacer algo bonito, bacán... ¿Una luca?”, indicaba en el video difundido por dicho medio.

Malla Soto deberá responder por el presunto delito contra la salud pública y también por pretender sobornar a la autoridad. Este último se sanciona con un máximo de 8 años de cárcel.

