Jhonsson Cruz líder de ‘Los Pulpos’ fugó enfermo de operativo policial en Bolivia

Una captura de video de las cámaras de seguridad del edificio Durand, en La Paz, ha permitido registrar el rostro actual de Jhonsson Smith Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

El delincuente, buscado por extorsión y sicariato en Trujillo, tiene el rostro más delgado, cabello ondulado y con aparente menos peso.

Esta imagen, corresponde al momento en que salió por el pasillo del edificio, al parecer se habría percatado de la presencia policial. Tomó una casaca y se dio a la fuga vistiendo un pantalón oscuro y sandalias de casa.

Logró escapar minutos antes de que autoridades conjuntas de las policías de Perú, Bolivia y Chile irrumpieran en su escondite el pasado lunes 26 de enero.

Según el registro policial, en el departamento se halló frascos de vitamina K, medicamento utilizado para detener hemorragias y favorecer la coagulación.

“En la habitación de Johnsson se encontró una receta médica donde se suministra vitamina k 10 ml., en diversos horarios, lo cual según fuente abierta dicho medicamento es para el tratamiento de coagulación de sangre para pacientes con diabetes”. Asimismo, algunos testigos le informaron a la policía que el criminal “presentaría heridas en una de sus vistas”.

En el operativo fue capturada Keysi Salvatierra Vigo, pareja del cabecilla, quien contaba con una orden de captura internacional por el secuestro del comerciante trujillano Alan Ríos Guevara.

Durante la intervención, la mujer intentó destruir su teléfono celular para ocultar información, pero fue decomisado por la policía.

Las autoridades confirmaron que la pareja de delincuentes usaba identidades falsas: Cruz Torres utilizaba el nombre de Santiago Saavedra Quispe, mientras que Salvatierra se identificaba como María Antonieta Mita. En el lugar también se encontraba la menor hija de ambos.

Actualmente, Keysi Salvatierra ya ha sido entregada a las autoridades peruanas para ser recluida en el penal El Milagro. Por su parte, el Ministerio del Interior mantiene la recompensa de S/ 500,000 por información que permita capturar al líder de ‘Los Pulpos’, cuyo rastro es ahora seguido de cerca tras revelarse que se encontraría delicado de salud.

