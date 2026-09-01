Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como alias "Jhonsson Pulpo", fue capturado este 1 de septiembre de 2026 en La Paz, Bolivia | Foto: Canal N (captura)
Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como alias "Jhonsson Pulpo", fue capturado este 1 de septiembre de 2026 en La Paz, Bolivia | Foto: Canal N (captura)
Por Redacción EC

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP) este martes tras ser expulsado de Bolivia.

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