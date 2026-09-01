Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP) este martes tras ser expulsado de Bolivia.

Su traslado se concretó en el Centro Binacional de Atención en Frontera de Desaguadero, en Puno, luego de ser capturado el 1 de septiembre en La Paz durante un operativo coordinado entre las autoridades de ambos países, reportó Canal N.

Bolivia expulsó de su territorio a Jhonsson Cruz, cabecilla de la organización criminal "Los Pulpos". El peligroso delincuente ya fue entregado y se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional del Perú



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En la operación se capturó además a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, incautándose en poder de ambos dos pasaportes peruanos, un DNI adicional y dos cédulas de identidad bolivianas.

De acuerdo con reportes preliminares, Cruz Torres será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Juliaca para luego ser derivado a Lima, donde responderá ante la justicia por los presuntos delitos de homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, procesos por los cuales el Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de 500 mil soles.

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La captura se ejecutó en un inmueble de la calle Isaac Tamayo, en La Paz, mediante un trabajo coordinado entre la policía de ambos países que culminó con la incautación de 10.000 dólares, 700 bolivianos, 10.000 pesos chilenos y diversos equipos celulares.

Tras confirmar su ingreso ilegal a Bolivia, la Dirección de Migración de ese país ordenó su expulsión y entrega a las autoridades peruanas, poniendo fin a la búsqueda del presunto cabecilla de ‘Los Pulpos’, quien habría asumido el mando tras la captura de los fundadores, entre ellos su padre Jhon Smith Cruz Arce.