La reciente captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y cabecilla de la banda ‘Los Pulpos’, ha desencadenado la interrogante de cómo uno de los criminales más peligrosos y buscados del Perú pudo evadir a la justicia y desatar el terror en el norte del país. El sujeto fue entregado a las autoridades peruanas en Puno tras ser expulsado del país altiplánico. Llegó a Lima a las 5:50 p.m. en un avión que aterrizó en el Grupo Aéreo N°8.

‘Jhonsson Pulpo’ asumió el control de la banda tras la reclusión de su padre, Jhon Cruz Arce, en un penal en el 2008 por una condena de 25 años por el delito de homicidio agravado, tras asesinar a su expareja y a un miembro de la banda delincuencial.

El Comercio conoció que desde aquel momento, Cruz Torres intensificó y expandió el cobro de cupos a diversas actividades y rubros de Trujillo, así como los asaltos y secuestros. Él fue condenado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo a cadena perpetua por el robo y asesinato de un comerciante en el 2020 en la ciudad norteña.

Ese hecho criminal y el inicio de la guerra con otras bandas trujillanas llevaron al cabecilla a planear su ‘desaparición’ y fuga. El sujeto aprovechó la coyuntura de las muertes masivas por la pandemia del COVID-19 para tratar de simular su fallecimiento, incluso así lo registró en agosto del 2020, pero las autoridades lo detectaron y lograron revertir ese trámite administrativo.

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como alias "Jhonsson Pulpo", fue capturado este 1 de septiembre de 2026 en La Paz, Bolivia | Foto: Canal N (captura)

A Chile

Tras ello, Cruz Torres habría fugado a Chile, desde donde dirigía a su banda criminal. Un detalle que abona a esa hipótesis es que en el país sureño aumentaron las denuncias por extorsión a los negocios de peruanos ubicados en las comunas de Independencia, Recoleta y Estación Central.

Incluso, las autoridades chilenas capturaron en agosto del 2023 a Elmer Mantilla Roldán, cercano a ‘Jhonsson Pulpo’. Él fingía ser un recolector de basura en la zona de Recoleta para grabar las casas de sus víctimas. Otro golpe que dio la Policía chilena ocurrió a inicios de enero del 2024, ya que cuatro integrantes de la banda fueron detenidos tras un trabajo de investigación.

Los operativos continuaron en el país sureño, lo que permitió la detención, en enero de 2026, de 34 miembros de la organización criminal.

Jhonsson Pulpo habría optado fugar a Chile debido a que en ese país se encontraba su tío paterno, Eddy Armando Cruz Arce, quien le habría brindado protección. Lo llamativo es que este último sujeto, pese a las múltiples denuncias en su contra, trabajó en la comuna chilena de Recoleta y participó de una cooperativa que recibía fondos de la entidad.

Fuentes policiales revelaron a El Comercio que Cruz Torres y su entonces pareja, Keysi Salvatierra Vigo, fueron padres en Chile, pero que registraron a su hija con otros apellidos para no ser identificados por las autoridades.

Estas son los rostros de Jhonsson Pulpo a lo largo de los años

Rumbo a Bolivia

El cerco de la Policía chilena llevó al cabecilla de ‘Los Pulpos’ a trasladarse a Bolivia, eligiendo las zonas más exclusivas de La Paz para residir, como Uchumani e Irpavi. Se presentaba ante sus nuevas amistades como un empresario vinculado al negocio inmobiliario, pero esa coartada le duró hasta enero de este año, ya que la Policía boliviana allanó su inmueble, pero solo encontró a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo.

En La Paz, el cabecilla de la banda se sometió a una rinoplastía, blefaroplastía y a una liposucción de papada en el Centro Médico de Especialidades (Cemes).

Foto: PNP

Una disputa, una guerra...

Uno de los motivos por el cual Cruz Torres no podía regresar al país era porque, además de la recompensa de 500 mil soles por información de su paradero y la condena a cadena perpetua, mantenía disputas con otras bandas criminales por el control de diversas zonas de La Libertad.

Uno de los enemigos de Jhonsson Pulpo fue Edwar Medina Llerena, alias ‘Kukín’, quien fue su lugarteniente. Este último fue capturado en octubre del 2024 por la Policía. Su caso trascendió debido a que era custodiado por agentes PNP ante las amenazas que había recibido por parte de su anterior jefe.

El problema entre ambos se originó cuando Cruz Torres le retiró la confianza a Medina Llerena por los resultados del secuestro del empresario Santos Guillermo Sánchez Vera, ya que hubo divergencias en el cobro del rescate.

Tras ello, ‘Kukín’ formó su propia organización criminal e hizo un pacto con la banda la Cruz Verde para disputarle el territorio a Cruz Torres. Producto de la guerra de bandas, Gerson Medina Llerena, hermano de ‘Kukín’, fue asesinado.

Otro de los rivales fue Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la banda ‘La Jauría’. Hasta el 2024, ‘Jolín’ fue el brazo derecho de ‘Jhonsson Pulpo’, pero surgieron desaveniencias entre ambos por el cobro de cupos a los mineros ilegales y rescate de secuestrados. Incluso, ‘Jolín’ fue acusado de ser colaborador de la Policía y de vender a miembros de ‘Los Pulpos’ para que sean capturados.

Captura de ‘Jhonsson Pulpo’ sienta un precedente, indicó especialista

Pedro Yaranga, consultor y analista en seguridad integral, consideró que la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres es de mucha relevancia para la seguridad de Sudamérica, pues remarcó que descabeza una organización criminal que coordinaba delitos en otros países, ya que se había expandido a Chile, Argentina y Bolivia.

El especialista enfatizó que la detención de ‘Jhonsson Pulpo’ es resultado directo de una estrecha cooperación entre la Policía de Bolivia, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la articulación del FBI (Buró Federal de Investigaciones) de Estados Unidos.

Pedro Yaranga / GERALDO CASO BIZAMA

“Esta captura sienta un precedente de que los países vecinos (con una nueva administración) ya no garantizan un escondite seguro para los prófugos de alta peligrosidad”, refirió.

“El crimen es una empresa rentable. Definitivamente las bandas transnacionales, como ‘Los Pulpos’, el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Choneros’, ‘Lobos’, ‘Comando Vermelho’, etc, no operan por ideología, sino por rentabilidad. Si el negocio deja de ser lucrativo, la organización se asfixia. Por esa particularidad, el mejor golpe definitivo debe ser financiero y patrimonial”, agregó.

Una familia marcada por el crimen

Jhonsson Smit Cruz Torres forma parte de una familia marcada por la delincuencia. Su padre, Jhon Smith Cruz Arce, y su hermano Jocksel Arturo Cruz Torres, cuentan con prontuario criminal. Incluso su abuelo, Teófilo Cruz Álvarez, conocido con el alias de ‘Fhater’, también fue procesado por las autoridades por estar vinculado a hechos delictivos.

Jhon Cruz Arce, padre de Jhonsson Cruz Torres.

Jocksel Cruz, alias ‘Pulpín’, fue sindicado de participar en el secuestro del joven empresario Alan Ríos Guevara, ocurrido en noviembre del 2021. La víctima es hijo de Sandra Guevara Villalobos, entonces regidora distrital de El Porvenir.

Teófilo Cruz Álvarez, denominado como ‘El papá de Los Pulpos’, falleció en mayo del 2020 a consecuencia del COVID-19 tras estar internado en el Hospital Regional de Trujillo. Él había sido recluido en el penal El Milagro luego de que se le dictara ocho años de cárcel tras caer con miembros de la banda ‘Los injertos de K&K’.