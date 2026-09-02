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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Carlos Gonzales

La reciente captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y cabecilla de la banda ‘Los Pulpos’, ha desencadenado la interrogante de cómo uno de los criminales más peligrosos y buscados del Perú pudo evadir a la justicia y desatar el terror en el norte del país. El sujeto fue entregado a las autoridades peruanas en Puno tras ser expulsado del país altiplánico. Llegó a Lima a las 5:50 p.m. en un avión que aterrizó en el Grupo Aéreo N°8.

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