En pleno estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao, la empresa de transportes Cinco Estrellas volvió a ser blanco de la delincuencia. La noche del sábado 17 de enero, desconocidos realizaron disparos contra el patio de maniobras de la compañía, ubicado en el distrito de San Antonio de Jicamarca, provincia de Huarochirí, en lo que sería un nuevo ataque extorsivo.

De acuerdo con información difundida por Exitosa Noticias, los agresores llegaron al lugar a bordo de dos vehículos de color gris y, sin mediar palabra, efectuaron al menos dos disparos contra las instalaciones de la empresa para luego darse a la fuga a gran velocidad. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. y generó pánico entre los trabajadores y vecinos del anexo 8 de Jicamarca.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Los dos carros salieron embalados. La Policía apareció después de media hora. Su objetivo ha sido la empresa, para cobrarle cupo, como darle una advertencia ”, relató un testigo del ataque, quien aseguró que los disparos estuvieron dirigidos directamente al local.

Este atentado constituye el segundo acto de violencia contra Cinco Estrellas en menos de quince días. Vecinos de la zona señalaron que, semanas atrás, el mismo local fue atacado con explosivos.

El ataque se produce apenas 72 horas después del paro de transportistas en Lima y Callao, convocado como medida de protesta ante la creciente ola de extorsiones, amenazas y asesinatos que golpea al sector. Pese a la gravedad del hecho, la Policía Nacional informó que no se registraron heridos. Efectivos de la comisaría de San Antonio de Jicamarca realizan las pericias para identificar a los responsables y esclarecer este nuevo episodio de violencia.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO