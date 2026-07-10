Policía busca a trabajador acusado de golpear a un interno durante intento de fuga en Jicamarca. (Foto: Captura/América Noticias)
Policía busca a trabajador acusado de golpear a un interno durante intento de fuga en Jicamarca. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Un interno de un centro de rehabilitación clandestino quedó inconsciente tras ser golpeado por un trabajador del establecimiento durante un intento de fuga ocurrido casi a la medianoche del martes en el anexo 8 de las Praderas de San Antonio de Jicamarca. Tras conocerse los hechos, la municipalidad distrital intervino el inmueble y dispuso su clausura definitiva por operar sin los permisos correspondientes.

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