Un interno de un centro de rehabilitación clandestino quedó inconsciente tras ser golpeado por un trabajador del establecimiento durante un intento de fuga ocurrido casi a la medianoche del martes en el anexo 8 de las Praderas de San Antonio de Jicamarca. Tras conocerse los hechos, la municipalidad distrital intervino el inmueble y dispuso su clausura definitiva por operar sin los permisos correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, cinco internos del establecimiento informal denominado Regreso a la Vida intentaron escapar escalando hasta el techo del inmueble para llegar a la vía pública. Durante la huida, el último de ellos perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo.

Interno queda inconsciente tras ser agredido por trabajador de centro clandestino en Jicamarca. (Foto: Captura/América Noticias)

Según las imágenes registradas por cámaras de videovigilancia de la zona, el grupo fue interceptado por dos trabajadores del local. Mientras algunos de los internos lograron escapar, uno de ellos fue alcanzado y reducido en plena vía pública mediante golpes y patadas.

Las grabaciones muestran que el trabajador derribó al interno, lo golpeó en repetidas ocasiones y colocó su rodilla sobre el rostro para impedir que se moviera. Posteriormente, lo levantó para llevarlo nuevamente hacia el establecimiento y, ya en el exterior del inmueble, volvió a arrojarlo al suelo y golpeó su cabeza contra el pavimento, dejándolo inconsciente.

Después de la agresión, el presunto responsable arrastró el cuerpo de la víctima hacia el interior del inmueble, mientras vecinos observaban lo ocurrido desde sus viviendas.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional del Perú, el hombre fue rescatado horas después y trasladado de emergencia al Hospital de Vitarte, donde recibió atención médica por lesiones en el cráneo. Tras ser estabilizado, fue dado de alta durante la jornada del miércoles.

Cierran establecimiento informal de rehabilitación por presuntos maltratos a internos en San Antonio de Jicamarca. (Foto: Captura/América Noticias)

Luego de la difusión de las imágenes, personal de fiscalización de la municipalidad intervino el establecimiento y confirmó que funcionaba sin licencia de funcionamiento, certificado de Defensa Civil, autorización de zonificación ni permiso sanitario emitido por el Ministerio de Salud. Como resultado de la inspección, el inmueble fue clausurado y se colocaron las actas correspondientes en sus accesos.

Las investigaciones también recogen denuncias de vecinos del sector, quienes señalaron que el establecimiento operaba desde mayo y que los gritos de auxilio eran constantes. Los residentes indicaron haber instalado cámaras de seguridad debido al temor que generaba el funcionamiento del local y denunciaron presuntos maltratos físicos, castigos nocturnos y baños con agua fría durante la madrugada.

La Policía Nacional recopiló los videos de seguridad y otras evidencias halladas en la escena para incorporarlas a la investigación. En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del trabajador señalado como presunto autor de la agresión y evalúan los elementos probatorios para sustentar una denuncia por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves.