Jicamarca: lo que se sabe del crimen de adolescente

Soñaba con estudiar música y ser una artista. Incluso tenía un grupo en el que tocaba la zampoña. Sin embargo, toda la ilusión de una menor de 15 años se extinguió durante la tarde del miércoles tras ser dopada, violada y estrangulada en su vivienda de Jicamarca, en Huarochirí.



Las primeras investigaciones apuntan a Dimas Pablo Celestino, un mecánico que trabajaba en La Victoria, como el autor de este terrible crimen, quien por año y medio se ganó la confianza como inquilino de Hernán Huamanciza, padre de la menor.

El crimen ocurrió pasado el mediodía, pero se habría planeado desde antes. El principal sospechoso vivía sus últimos días como inquilino pues la familia tenía planeado desalojar el cuarto alquilado. La noche anterior a los hechos salió de la casa avisando que iría a una cita médica en Essalud. Tenía libre acceso a la vivienda y no supieron más de Celestino hasta la mañana siguiente.

- Dopados -

Martes 20 de febrero. En la vivienda se quedaron solos el papá y la joven víctima. Ella compartía cuarto en el segundo piso con su hermana mayor a quien despidió muy temprano. Y allí permaneció. El presunto asesino retornó a la vivienda y le invitó una gaseosa a Hernán Huamanciza. Luego de unos minutos este siente mareos y le avisa a su hija que iría a descansar.

"¿A mí no más me habrá dopado? No sé. Me eché a dormir. Yo desperté mareado y mi hija estaba desnuda. Yo la encontré", dijo el padre de la víctima sobre el hallazgo. El cuerpo se encontraba semidesnudo y en el cuarto alquilado a Dimas Pablo Celestino, con signos de estrangulamiento. Ya eran las dos de la tarde.

Sin embargo, momentos antes del descubrimiento el principal sospechoso se cruzó con Huamanciza y se ofreció a comprar menú para todos. Salió vistiendo un polo blanco y un short azul con rumbo desconocido.

- "No caía bien" -

Dimas Pablo Celestino tiene más de un año como inquilino, sin embargo no tenía buena relación con las hijas de Hernán Huamanciza, en especial con la menor de 15 años, a quien todo apunta, habría asesinado.

Maricarmen Huamanciza, hermana mayor, contó en América Noticias que compartía cuarto con la menor. Detalló que ella no se comunicaba con el inquilino. Y es que no se conocían pues la joven víctima estaba de visita en casa de su papá por vacaciones. Ella vivía en casa de su abuelo en El Agustino por motivos de estudio.

“Con mi hermana no tenía comunicación. Mi hermana es de pocas palabras. Ella no hablaba con personas que no le caían. Era de saludar nada más. (Al sujeto) Yo no le trataba mucho porque no me caía bien”, contó la hermana.

Detalló que Celestino era una persona aburrida. “Cuando le hablaban ponía caras. Solamente lo saludábamos”, dijo. Por otro lado, algunos medios señalaron que el sujeto de 29 años habría mantenido una relación con la hermana mayor y acosaba a la víctima.

Tras el crimen, el principal sospechoso huyó dejando sus pertenencias en la habitación. Indicó que la Policía cree que puede haber escapado a Huánuco en donde tiene familiares.