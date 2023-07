Santiago Rogelio Farfán Holguín, más conocido como Jimmy Santi, denunció que viene siendo víctima de extorsión por parte de la organización criminal ‘Tren de Aragua’. El artista reveló que recibió amenazas por parte de los delincuentes.

“Te llaman del Tren de Aragua para ponernos de acuerdo contigo sobre un negocio. El negocio es que tú nos des. Yo estaba tomando lonche con una amiga y mi representante y colgué”, contó a América Noticias.

Jimmy Santi indicó que decidió no contestar las siguientes llamadas hasta que, en la noche, escuchó ruidos extraños en los exteriores de su vivienda, lo que lo llevó a acudir a las autoridades.

“Sentí a personas aplaudiendo, salí a la puerta y al frente había una motocicleta con dos tipos que eran venezolanos y me hicieron señas. Y ahora en la mañana me habló el tipo diciendo ‘así que no quieres, eres vivo, entonces espérate una bombita en tu casa’”, señaló.

MIRA EL VIDEO Jimmy Santi denuncia extorsión

Tras ello acudió a la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar la denuncia correspondiente. Ahora su caso está en manos de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri. Las cámaras de seguridad de su vecindad serán pieza clave para dar con los presunto extorsionadores.