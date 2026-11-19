Jolín Bazán Valderrama (31), sindicado como cabecilla de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría” y por quien el Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de S/300 mil, fue capturado por la Policía Nacional en Ecuador.

El prófugo de la justicia, condenado a cadena perpetua, fue intervenido en un operativo conjunto en un resort de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, en el vecino país del norte, informó el ministro del Interior, César Astudillo.

“Su captura, en menos de cuatro meses, representa un hito para nuestra Policía Nacional y los equipos de inteligencia. Hemos coordinado con el ministro del Interior de Ecuador para facilitar su pronta expulsión”, dijo el titular del Mininter en PBO.

‘Jolín’ fue ubicado gracias al trabajo de inteligencia articulado entre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía Nacional del Perú, el HSI (Homeland Security Investigations o Investigaciones de Seguridad Nacional) de Estados Unidos y la Policía ecuatoriana.

Jolín Bazán Valderrama fue detenido en Ecuador. (Foto: Difusión Policía de Ecuador)

Bazán Valderrama fue sentenciado a cadena perpetua por el secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo, en junio de 2022. Desde entonces, su paradero era desconocido.

La víctima habría sido secuestrada y sus captores exigieron S/1 millón 800 mil a sus familiares. Rodríguez Cruzado permaneció más de dos meses en cautiverio antes de ser asesinado.

“La Nueva Jauría” está vinculada a delitos de minería ilegal, sicariato, extorsión y secuestro. Durante el operativo también fue detenido otro sujeto y se incautaron diez celulares, dos laptops y diversos documentos.