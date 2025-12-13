A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), informó que el asesino de la peruana Stephany Tatiana Flores Ramírez en el 2010, Joran van der Sloot, de nacionalidad holandesa, fue encontrado en su celda la mañana de hoy en el penal de Challapalca en “una situación que comprometía su integridad física”.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), activó los protocolos de seguridad y emergencia, brindándose la atención y el auxilio correspondiente, lo que permitió estabilizar oportunamente su estado de salud.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Joran Van der Sloot purga 18 años de condena por asesinato en el Penal de Challapalca. (Captura Panorama)

El recluso permanece estable y continúa bajo supervisión médica y vigilancia constante del personal de salud del penal, de acuerdo con los protocolos establecidos.

¿Quién era Joran Van der Sloot?

¿Dónde queda el penal de Challapalca?

El Establecimiento Penitenciario de Challapalca se encuentra en Tacna a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, alberga a reos de alta peligrosidad en condiciones extremas de frío y aislamiento.