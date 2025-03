Alexandra Márquez denunció públicamente que es víctima de acoso virtual desde diciembre de 2024, situación que ha afectado su tranquilidad y la ha llevado a temer por su seguridad. A través de un video en su cuenta de Instagram, la joven narró cómo ha recibido constantes amenazas, mensajes intimidantes y hostigamiento digital por parte de un presunto acosador, identificado como Enrique Van Heurck Nolasco.

Según su testimonio, el acoso comenzó cuando su entonces pareja recibió una carta anónima exigiéndole que se alejara de ella. Desde entonces, Márquez ha sido víctima de más de 35 correos electrónicos anónimos y 25 mensajes en Instagram, donde el agresor la vigila y menciona los lugares que frecuenta y las personas con las que se reúne.

Amenazas constantes y vigilancia digital. (Captura/Instagram)

Incluso, asegura que el acosador hackeó un correo corporativo para advertirle que no se detendría. “Devolveré la cuenta, no se preocupen, es solo una prueba para que vean que no bromeo ”, decía uno de los mensajes. Además, el hostigamiento se extendió a su entorno, incluyendo llamadas a familiares y amigos, así como la difusión de información falsa sobre su expareja con el fin de separarlos.

El acusado habría hackeado una cuenta corporativa para hostigar a la víctima. (Foto: Captura/Instagram)

Márquez señaló que sospecha de Enrique Van Heurck Nolasco, a quien conoció en octubre de 2023 y con quien nunca tuvo una relación sentimental. Explicó que, tras salir con él en tres ocasiones de manera intermitente, dejó de mantener contacto, pero en 2024 él comenzó a insistir en verla. Ante su negativa, el acoso se intensificó en diciembre de ese año.

“Para mí no es difícil inferir de quién se trata y está detrás de todo esto y yo sospecho de Enrique Van Heurck Nolasco. A él lo conocí en octubre del 2023 y no tuve ninguna relación. Salimos tres veces y la comunicación era intermitente y había meses donde ni siquiera hablábamos ”, denunció Márquez.

Falta de protección y temor por su vida

Pese a que la víctima presentó una denuncia, su caso se encuentra en Fiscalía, sin embargo, hasta el momento no se le han otorgado medidas de protección.

“ Esto es muy desgastante y me siento totalmente desamparada. No tengo medidas de protección, por eso solicité mis garantías personales. He pensado incluso en irme del país porque no encuentro ninguna solución”, afirmó.

Además, indicó que el acusado fue notificado para una audiencia, pero, dos días después, ella y su expareja recibieron un nuevo mensaje: “Pueden hacer mil denuncias, pero esto no parará” .

Enrique Van Heurck Nolasco habría indicado que no pararía con el acoso hacia Alexandra. (Foto: Captura/Instagram)

Finalmente, la joven expresó su frustración ante la falta de respuesta de las autoridades y responsabilizó al Ministerio de la Mujer, Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía en caso algo le suceda. “He insistido con mi abogada, pero no recibo respuesta. He pensado incluso en irme del país porque no encuentro ninguna solución”, concluyó.