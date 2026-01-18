Durante la jornada previa al concierto de Bad Bunny, realizado el sábado 17 de enero en el Estadio Nacional, una joven denunció haber sido víctima de una presunta agresión física y verbal por parte de un grupo de asistentes al evento. El caso fue expuesto a través de redes sociales y ha generado un amplio debate sobre la seguridad, el respeto y la discriminación en espacios de alta concurrencia.

La denunciante, identificada como Angeline Carlier, difundió en su cuenta de TikTok varios videos en los que relató que acudió sola al recinto con la intención de disfrutar del espectáculo, pero terminó siendo hostigada por un grupo de jóvenes que, según su testimonio, la insultaron por su aspecto físico y habrían ejercido violencia contra ella.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En uno de los registros audiovisuales, la joven aseguró que dos hombres la habrían jalado del cabello y proferido comentarios ofensivos. “Acabo de vivir una agresión física de parte de estos dos hombres, me jalaron el cabello, me dijeron que las gordas como yo deberíamos pagar doble” , manifestó entre lágrimas. Según indicó, algunas personas presentes habrían minimizado el hecho y defendido a los presuntos agresores, lo que incrementó su sensación de vulnerabilidad.

Angeline también señaló que el episodio tuvo un fuerte impacto emocional, al considerar que fue víctima de discriminación por su condición física y apariencia. En otro video, afirmó que no se quedaría callada y que haría pública su denuncia como una forma de visibilizar este tipo de situaciones que, según sostuvo, enfrentan muchas mujeres en eventos masivos.

Durante una transmisión en vivo, la joven intentó confrontar a los presuntos responsables, quienes, de acuerdo con su versión, habrían ignorado sus reclamos y continuado con burlas e insultos. Posteriormente, ya en su domicilio, ofreció un relato más detallado, indicando que al pedir explicaciones a uno de los involucrados este negó los hechos y la habría insultado nuevamente.

La denunciante aseguró reconocer el contacto físico y la intencionalidad del acto, afirmando que incluso un amigo del presunto agresor habría confirmado que existió hostigamiento previo. Tras la difusión del caso, usuarios en redes sociales identificaron a los supuestos responsables y compartieron información personal, lo que llevó a que algunos cerraran sus cuentas digitales. Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento oficial de los señalados ni información sobre una denuncia formal ante las autoridades.

VIDEO RECOMENDADO