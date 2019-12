Juan Huaripata Rosales, el hombre que asesinó a su pareja, Jesica Tejeda, y a tres de sus hijos, reveló las circunstancias en las que cometió el cuádruple crimen en una vivienda de El Agustino, el último fin de semana.

En un intento por evadir su responsabilidad en el caso, el sujeto afirmó que atacó a su pareja porque supuestamente ella lanzó a uno de sus hijos contra la cama y que eso le habría ocasionado la muerte.

“Ella tiró a mi hijo en la cama, observando en ese momento que mi bebé no reaccionaba ni lloraba, optando por salir a la sala y agarré un cuchillo, retornando al cuarto donde estaba ella, indicándome nuevamente: ‘mátame porque quiero irme con mi hijo’. En ese momento, nuevamente levantó a mi hijo y me dijo que ya estaba muerto, en ese lapso me nublé y cogí el cuchillo y me abalancé hacia ella y continuamente le hinqué e infligí bastantes cortes”, señaló Juan Huaripata, según el parte policial mostrado por Latina

Incluso, aseguró que, presuntamente, no tenía una relación estable con Jesica Tejeda y que ella lo habría chantajeado para que pueda visitar a sus hijos.

En el informe periodístico también se señaló que, de acuerdo con la pericia psicológica forense de la Policía Nacional, Juan Huaripata, tiene una marcada predisposición a arrebatos de ira y violencia, actúa de forma inesperada sin tener en cuenta las consecuencias, pudiendo premeditar actos de agresividad, además de estar muy consciente de todo.

En la evaluación también se determinó que el homicida no presenta trastorno patológico ni deterioro cognitivo que le impida percibir la realidad.

Juan Huaripata se encuentra en la carceleta del Poder Judicial y en las próximas horas sería recluido en una penal para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra para ser investigado por los delitos de feminicidio, homicidio agravado y parricidio.