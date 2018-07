Juanita Mendoza: autoridades insisten en que agresor sea procesado por feminicidio

Con quemaduras en el 80% del cuerpo y ambos pulmones dañados. Así de graves eran las heridas que tuvo que soportar Juanita Mendoza Alva, luego de que Esneider Estela Terrones, ex pareja de su hermana, la atacara con combustible y fuego en Cajamarca el pasado 29 de junio.



Ayer, luego de nueve días de agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Almenara, Mendoza de 31 años y madre de tres niños, falleció por una infección generalizada.

“A las 00:50 horas del domingo, sufrió un paro cardiorrespiratorio derivado de una septicemia”, explicó Luis Bromley, gerente de la Red Asistencial del nosocomio.

Indicó que desde que fue llevada a dicho hospital [el sábado 30 de junio] se la sometió a tres cirugías.

Hasta el centro de salud llegaron las ministras de Salud, Silvia Pessah, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, para brindar asistencia a los familiares de la víctima. Luego de los trámites de ley en la morgue de Lima, el cuerpo de la víctima fue llevado en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a Cajamarca, donde será velado y enterrado.

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año, aparte de Juanita Mendoza, otras diez mujeres fueron atacadas con combustible en el país. Una de las víctimas fue Eyvi Ágreda, quien fue quemada en un bus en Miraflores por Carlos Hualpa Vacas. Él la acosaba desde hacía varios meses. La joven de 22 años falleció en junio pasado, luego de estar 38 días en cuidados intensivos.

—Piden cambiar delito—

Desde el último miércoles, Esneider Estela está internado en el penal de Huacariz (Cajamarca) con prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en grado tentativa. En su declaración a la policía sostuvo que perpetró la brutal agresión para “castigar” a su ex pareja. Además, porque Juanita Mendoza se oponía a la relación que tenía con su hermana.

Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Defensoría del Pueblo piden que el agresor sea procesado por feminicidio agravado, cuya pena podría llegar a cadena perpetua.

El cambio de tipificación se sostiene en que Esneiner Estela “actuó con desprecio a la condición de mujer de su víctima”. Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la defensoría, lo explica así: “Este hombre, en su concepción machista, no quiso aceptar que Juanita Mendoza brindaba protección a su hermana, no entiende que una mujer asuma esa postura. [...] Él también la agredió para enviar un mensaje a su ex pareja”.

Para el abogado penalista Mario Amoretti, este es un caso de feminicidio agravado y, de mantenerse la acusación fiscal como homicidio calificado, se favorecería al agresor. “Por homicidio calificado la pena va de 15 a 35 años, mientras que en el feminicidio agravado la pena es de 25 a 35 años”, dijo.

Alfredo Rebaza, presidente de la junta de fiscales de Cajamarca, precisó la semana pasada que la tipificación de la acusación puede adecuarse durante la investigación.