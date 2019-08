Panamericanos 2019: la insólita sugerencia de la policía a periodista víctima de robo

Ayer, mientras se desarrollaban las competencias de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la Villa Deportiva Nacional (Videna), robaron los equipos de grabación de un periodista extranjero. Juan Pupiales, quien cubría el evento para el canal de noticias France 24, denunció que un sujeto acreditado ingresó al área de prensa de la Videna y abrió el casillero donde él previamente había guardado una mochila con la cámara y un disco duro con todo el material que había registrado en estos días.

► Panamericanos 2019: roban equipos a periodista extranjero en centro de prensa

Tras percatarse del hurto, acudió a la Comisaría de San Luis para para rendir su manifestación. Sin embargo, asegura que los agentes no le prestaron mayor importancia a su pérdida.

Esta mañana, preocupado, volvió a comunicarse con el personal de esa dependencia. El mismo comisario, afirma, le contó que los peritos ya habían iniciado las diligencias y que, para ir avanzando, le sugirió que fuera a buscar sus equipos a un conocido centro comercial.



"Me dijo: ‘Vente sin medios y vamos a Polvos Azules. De incógnito preguntas por tus equipos’. Esa idea era pésima. Yo voy a seguir con los medios y el consulado de Colombia", contó Pupiales a este Diario.

Esta mañana tuvo una reunión en el Ministerio del Interior (Mininter) con el jefe de la División de Robos de la Dirincri, Coronel PNP Carlos Céspedes Muñoz.



"Me dio, en parte, tranquilidad. Me pidió perdón. Se disculpó porque ayer el proceso fue muy lento, muy torpe. Hubo comentarios muy feos. Pero ya hay una investigación, ya hay imágenes. Están haciendo cotejos, entrevistas", dijo el reportero. "Quedo tranquilo porque sé que Panam Sports está al tanto. Hay otro afectado, un ciudadano británico. Están muy preocupados [en la organización]", añadió.

Prensa del Mininter confirmó a que la reunión se realizó en sus instalaciones; no obstante no brindaron detalles de la misma porque no participaron representantes de esta cartera, solo hablaron el coronel y el periodista afectado.

—En investigación—

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos (Copal) mantiene comunicación y coordinación con la víctima del robo y las autoridades policiales. Al respecto, fuentes de la Policía Nacional indicaron que la seguridad dentro de las instalaciones de las sedes no es parte de sus competencias.

El hecho fue reportado a las 6:45 p.m. La comisaría de San Luis tomó la denuncia por hurto agravado de una mochila de color negro que contenía un equipo AVIWEST (equipo transmisión), una LAP TOP, un disco duro portátil y otros artículos de propiedad de Juan Pupiales.

Luego de visualizar la toma fotográfica y videos de seguridad, se aprecia a un hombre con barba y vestido con casaca, chompa, pantalón azul, una gorra color oscuro con la vicera a la inversa, quien sale con una mochila. Llama la atención que contaba con una tarjeta de acreditación.