La captura de ‘El Monstruo’: ¿Cómo pasó los últimos años en la clandestinidad y burló a las autoridades?

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cayó el último miércoles, 24 de septiembre, en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, tras un operativo ejecutado por la Policía de dicho país. Ante ello, surge la pregunta de cómo dicho delincuente pudo huir del Perú y trasladarse por otras naciones durante dos años sin ser detectado, pese a su historial delictivo .

El Comercio pudo conocer por fuentes policiales que Moreno Hernández, tras ser evidenciado en el Perú como el cabecilla de una banda criminal que se dedicaba a la extorsión, sicariato y secuestro, evaluaba escapar hacia el extranjero. Los hechos que aceleraron su huida fueron una sentencia en su contra de 32 años de cárcel por múltiples delitos y su inclusión en el Programa de Recompensas, donde se llegó a ofrecer hasta 500 mil dólares por información de su paradero. Eso ocurrió en el 2023. La Policía confirmó que el hampón se hallaba en el extranjero cuando capturó a Jean Pierre Flores Huánuco, alias ‘El cajero’, quien se dedicaba a recolectar el dinero obtenido del cobro de cupo a los transportistas y tenía anotadas las cuentas bancarias de las personas que movilizaban el dinero.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

‘El Monstruo’ sabía que necesitaría dinero para movilizarse en varios países, por lo que armó un esquema de triangulación de dinero para que le transfieran lo recaudado por sus secuaces. El modus operandi era convertir los soles en dólares y depositarlos en pequeñas cantidades -a fin de no levantar sospechas de las autoridades ni tener que reportar montos mayores- en locales de envío rápido de dinero y recogerlos en diferentes países, como Bolivia o Brasil, y luego trasladarlo vía terrestre hasta las manos del delincuente.

Tras una larga investigacion, la Policía pudo determinar este aparato económico-financiero y establecer la trazabilidad de los depósitos que hacía un grupo de personas, entre los que se encontraba su madre. El dinero le permitía a ‘El Monstruo’ tener una vida acomodada, ya que alquilaba casas con piscinas y lucía, en sus videos, costosos licores, relojes y joyas.

Miembros de la Policía de Perú llegó hasta Paraguay tras la captura de 'El Monstruo'. (Foto: Ministerio del Interior/X)

‘El Monstruo’, sabiendo que era buscado por la Policía de Perú, se movía por otros países, como Bolivia, Brasil y Paraguay. Justamente en la nación altiplánica, de acuerdo con fuentes de El Comercio, fue detenido en septiembre del 2024 por las autoridades, pero –según esa versión- logró ser liberado tras pagar una coima de 40 mil dólares. El motivo de las frecuentes visitas del delincuente a dicho país era para estar con su entonces pareja.

La fuente policial indicó que Erick Moreno Hernández contaba con varios celulares, pero con chip de nuestro país y que usualmente usaba aplicativos móviles para comunicarse con sus secuaces. Cuando sospechaba que era rastreado, procedía a romper los chips.

El cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ también tenía en su haber pasaportes falsos, pero con nombres de personas verdaderas, a fin movilizarse en los países. Tras ser capturado se le encontró los pasaportes con los nombres de Pierre Jesús Neciosup Rodríguez y de Luis López Yong. La elección del nombre de estas personas no era al azar, pues ‘El Monstruo’ las elegía porque tenían un parecido físico a él y vivían en el distrito de Comas, donde él nació y vivió gran parte de su vida.

Cuando el cerco de la Policía de países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú se intensificó, Erick Moreno Hernández optó por cambiar su apariencia y se sometió a procedimientos estéticos. Se retocó la nariz, los pómulos, las mejillas y el mentón, incluso se dejó crecer el cabello y la barba.

Un hecho que acentuó la búsqueda de ‘El Monstruo’ fue el crimen del policía Rafael Villodres en Brasil, homicidio que se le atribuyó a él. Reportes de inteligencia policial señalaron que el delincuente era protegido por la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital cada vez que huía de Paraguay, donde se ejecutaban constantes operativos para capturarlo.

LEE AQUÍ: La historia de una joven que busca justicia en un caso de violación tras más de 13 años de su denuncia

En su estancia en tierras brasileñas, según refirieron fuentes policiales a El Comercio, Moreno Hernández se dedicó a participar en fiestas en Sao Paulo organizadas por los miembros del clan familiar Los Guevara Dávalos. Los hermanos Jean Paul y Jean Pierre eran quienes habían extendido la red criminal de ‘El Monstruo’, sin embargo, la Policía efectuó un operativo, a mediados de abril de este año, en un condominio de la localidad de Suzano y abatió a Jean Paul, mientras que Jean Pierre fue apresado.

Este operativo complicó el panorama a Erick Moreno Hernández, pues se había reducido su ámbito de acción, ya que en Bolivia ya lo tenían fichado tras su captura en septiembre del 2024, y en Brasil ya no estaban sus lugartenientes para ‘chalequearlo’. Por ello, solo le quedó movilizarse entre las ciudades de Paraguay.

La fuente policial indicó a El Comercio que ‘El Monstruo’ estuvo a inicios de año en la ciudad paraguaya de Luque, donde grabó el video en el que se muestra a borde de una piscina, con una cerveza de marca peruana y billetes de 100 soles peruanos para tratar de hacer creer a la Policía que aún estaba en el Perú. Sin embargo, la investigación posterior estableció que el material fue grabado en el centro recreacional San Pedro a inicios de febrero de este año.

Erick Moreno Hernández lucía una apariencia distinta en comparación a meses anteriores. (Foto: Ministerio del Interior/X)

Todos los accesorios de origen peruano que Erick Moreno utilizaba para grabar sus videos fueron llevados por Clarén Grace Bado Neyra (28), una de sus ‘cajeras’ y testaferros. Con el dinero producto de las extorsiones, ella montó diversos negocios, como venta de ropa a través de las redes sociales e importación de containers de productos, para tratar de justificar el dinero que tenía en sus cuentas.

Al parecer, al verse acorralado, ‘El Monstruo’ planeaba dejar Paraguay y trasladarse a Argentina, ya que en la casa donde fue capturado no se halló ropa ni objetos personales, por lo que los investigadores sospechan que dicho inmueble era solo un refugio temporal antes de cruzar.

Además, unos hechos que llamaron la atención de las autoridades paraguayas es que dicha vivienda fue alquilada hace 10 días y supuestamente la única persona que la habitaba era una mujer de nombre Dahiana Jazmín Martínez Valdez, quien se encargaba de comprar todos los días alimentos y artículos de aseo personal, sin embargo, solo se lavaba y se ponía a secar ropa de hombre, por lo que las sospechas se incrementaron y al final se confirmaron. Para evitar cualquier filtración, se redujo a tres el número de policías que sabían del operativo y se comunicaban en el idioma guaraní.

Al verse acorralado, el delincuente intentó sobornar a un grupo de agentes con un millón de dólares para que lo dejen fugar, según confirmó Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigación de la Policía.

Los ‘topos’ de ‘El Monstruo’

El Comercio conoció que el delincuente cambiaba de escondite cada vez que caía algún miembro de su organización criminal. Incluso, les pedía a sus secuaces que le transmitan, a través de videollamadas de celular, las conferencias de prensa que daba la Policía peruana cada vez que capturaba a un sicario, extorsionador o secuestrador de “Los Injertos del Cono Norte”.

Una pregunta que surge en medio de todo es cómo el ‘Monstruo’ pudo escapar de los constantes operativos policiales. Según la fuente policial, en el tiempo que estuvo en el Perú, él tenía a varios agentes PNP infiltrados en dependencias policiales, especialmente de la zona norte de Lima, donde perpetraba sus múltiples delitos. Los ‘topos’ se dedicaban a avisar de algún operativo de captura o ‘limpiar’ a sus secuaces cuando eran detenidos, labor que consistía en cambiar los atestados policiales o esconder las armas incautadas. Uno de esos policías es Israel Araujo Alva (29), alias ‘Georgi’, quien fue detenido en junio pasado tras ser acusado de filtrar información a la banda.

El suboficial Israel Araujo Alva fue detenido en junio en Comas tras intentar destruir evidencia clave para la investigación. (Foto: GEC)

El periodista paraguayo Iván Leguizamón, del diario ABC, dijo también que la operación de captura de ‘El Monstruo’ casi se frustra porque un miembro de la Policía del Perú le informó al delincuente que estaba siendo rodeado. A los agentes policiales de Paraguay les llamó la atención que, momentos después de que solicitaron a sus pares peruanos información adicional sobre Moreno Hernández, en la casa donde iban a intervenir se registró un movimiento inusual de personas, por lo que decidieron allanarla y detener a su objetivo, quien se alistaba para huir.

TE PUEDE INTERESAR: Tres falsas amenazas de bomba en el Jorge Chávez: cómo ocurrieron y qué castigo podrían tener

Además, indicó que ‘El Monstruo’ pudo escapar de dos operativos anteriores desplegados por la Policía de Paraguay debido a la filtración que hicieron miembros de la Policía de Perú. En marzo, según recordó el periodista, las autoridades paraguayas le pidieron a Perú que le envíen la orden de captura internacional del sujeto porque lo habían ubicado en la ciudad de Luque, pero desde Lima se demoraron más de 12 horas en remitir dicho documento, por lo que cuando los agentes ingresaron ya el delincuente había fugado. En sus pertenencias hallaron un celular que registraba llamadas desde Perú momentos antes de efectuar el allanamiento.

Otro hecho, según Leguizamón, es que dos oficiales PNP del Perú viajaron para supuestamente ayudar en la captura, pero de un momento a otro decidieron regresarse a Lima justo cuando se iba a realizar un allanamiento en una casa de la ciudad de Julián Augusto Saldívar, lo que frustró, por segunda vez, la detención del cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Las revelaciones de ‘El Monstruo’

Una vez capturado, ‘El Monstruo’ fue presentado ante la prensa de Paraguay y aseguró que huyó a dicho país para evitar ser atacado por sus enemigos, a quien identificó como Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, y Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado’. Incluso, afirmó que ellos están coludidos con la Policía peruana. Además, confirmó que la PNP le alertaba de los operativos para que pueda escapar.

“Lastimosamente en mi país existe la corrupción. Tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son el ‘Jorobado’ y Miguel Marín, personas que tienen arregladas a toda la Policía en Perú. Son criminales, pero le pagan a la Policía”, afirmó Moreno Hernández.

Erick Moreno Hernández junto a miembros de la Policía del Perú y de Paraguay. (Foto: PNP/X)

El delincuente trató de negar que esté implicado en el asesinato de un policía en Brasil, pues indicó que no ha visitado dicho país y que solo ha estado en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Señaló que está en Paraguay hace dos años. Como era de esperarse, rechazó ser el autor intelectual de una serie de extorsiones y secuestros en el Perú.

“No soy una persona santa, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros que se realizaron en mi país”, expresó.

Moreno Hernández indicó que decidió colocar cámaras de seguridad en el interior de la casa que alquiló Luque, en Paraguay, por la seguridad de su hija y de la madre de la menor, y que no ha recibido protección de las autoridades paraguayas.

PNP niega filtración de datos

El teniente general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, descartó que la captura de Erick Moreno Hernández, alista ‘El Monstruo’, se haya visto comprometida por presuntas filtraciones de la institución.

En conversación con “Buenos Días Perú”, el general Arriola descartó dicha versión y aseguró que la captura del ‘Monstruo’ se logró gracias al trabajo conjunto de las fuerzas del orden de Perú y Paraguay.

Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola. (Foto: GEC)

“Las direcciones IP, la información complementaria, la observación, vigilancia y seguimiento nace de la policía peruana, de los buenos policías… Por supuesto que puede haber un desviado por ahí que va a ser capturado y va a terminar en la cárcel, pero acá todo esto es un insumo de la Policía Nacional”, sentenció.

“Si acá lo hay, se va a capturar. Los capturamos a los malos policías. Ellos no son policías, son criminales que se han infiltrado en una institución tan noble”, agregó.