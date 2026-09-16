La Policía Nacional anunció esta tarde la captura de Joyce Renato Bereche Maco, alias “Bereche” o “R”, en la ciudad de Yurimaguas, región Loreto, sindicado por la Fiscalía como el operador logístico central dentro de la organización criminal de Los Pulpos.

Su detención coincide con el receso ordenado el miércoles por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad en la audiencia que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres alias “Jhonsson Pulpo” y otros nueve presuntos miembros de la banda por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo.

Según la tesis fiscal sobre el caso, Bereche habría sido el facilitador material de los recursos indispensables para el crimen. Registros de la Sunarp confirman que el investigado, de 26 años, figura como el único propietario de la camioneta blanca marca Toyota, modelo Hilux de placa BSJ-899, utilizada para interceptar a la víctima y sacarla de la escena simulando un operativo policial con placas falsas, antes de que fuera transbordada a otro vehículo rumbo al búnker de cautiverio.

Tres días antes del asalto, el 27 de agosto, el vehículo fue captado entrando y saliendo de una casa alquilada en la urbanización El Paraíso, distrito de Moche, señalada por la Fiscalía como la base de coordinación del secuestro.

Entre la 1:54 pm y las 2:04 pm del 29 de agosto, pocas horas antes de perpetrarse el crimen, la camioneta de Bereche volvió a aparecer en un video captado en una estación de servicios de la avenida España. El vehículo formaba parte de una caravana junto a otros dos autos que aparecerían cerca de la escena del crimen esa misma noche.

De acuerdo al requerimiento presentado por el Ministerio Público, Bereche también fue quien alquiló la casa de la urbanización Los Rosales de San Isidro, cuyo sótano fue modificado para mantener a Lara Tantaquilla secuestrado.

Según la División de Homicidios (Divinhom) de la Dirincri, el contrato de alquiler de la vivienda se suscribió el último 30 de junio con una vigencia de un año y una renta mensual de 5 mil soles. La organización criminal habría pagado seis meses por adelantado; es decir, 30 mil soles, para poder hacer las modificaciones en el sótano.

La acusación fiscal en su contra incluye cargos por organización criminal, secuestro extorsivo agravado y homicidio calificado en concurso real.

Según la PNP, Bereche fue capturado a las 12:20 de la tarde al interior de un inmueble ubicado en el asentamiento humano Los Andes. Durante la intervención se le incautó una pistola calibre 9mm con munición, también fueron decomisados cuatro celulares, dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

La Policía anunció que realizará un peritaje tanto en celulares como tarjetas para determinar los movimientos financieros y coordinaciones de Los Pulpos.

- Reprograman audiencia contra Los Pulpos -

La tarde de este miércoles 16 de septiembre el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad anunció la reprogramación de la audiencia contra Jhonsson Cruz Torres y los otros investigados, debido a la captura de Bereche.

#AHORA Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad, reanuda la audiencia de prisión preventiva por 36 meses solicitada contra Jhonsson Smit Cruz Torres y otros investigados por su presunta participación… pic.twitter.com/c9lbXzFzUT — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 16, 2026

La sala presidida por el juez Eduardo Medina Carranza evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra los presuntos integrantes de Los Pulpos.

El martes 15, durante la primera sesión virtual, el sindicado cabecilla declaró desconocer si contaba con antecedentes penales pese a registrar una condena a cadena perpetua por homicidio.

Durante la audiencia, además, la Fiscalía hizo referencia a anteriores secuestros atribuidos a Los Pulpos y presentó como una modalidad recurrente la simulación de intervenciones policiales para interceptar y secuestrar a sus víctimas.

Entre las pruebas contra los detenidos también destacó la presentación de un video extraído del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien fue capturado junto a Cruz Torres. El material audiovisual fue grabado con un dron y registraría las fases de reglaje, seguimiento y ejecución del secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla el pasado 30 de agosto en La Libertad.

En caso de prosperar el pedido del Ministerio Público se podría ordenar el internamiento de los acusados en un penal de máxima seguridad.