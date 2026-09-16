Así fue la captura del operador logístico de Los Pulpos
Así fue la captura del operador logístico de Los Pulpos
Por Redacción EC

La Policía Nacional anunció esta tarde la captura de Joyce Renato Bereche Maco, alias “Bereche” o “R”, en la ciudad de Yurimaguas, región Loreto, sindicado por la Fiscalía como el operador logístico central dentro de la organización criminal de Los Pulpos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.