El duro golpe que dio la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación en Punta Negra con la detención del alcalde José Delgado Heredia y otros presuntos miembros de una organización delictiva La Jauría de Lima Sur podría llegar hasta La Victoria. ¿Cómo? Pues uno de los detenidos es nada menos que Filiberto Campos Huamán, quien hasta anoche ocupó el cargo de subgerente de Fiscalización y Control del distrito victoriano.

Inició sus funciones este año en el municipio y una de sus primeras acciones fue la clausura del terminal de Cruz del Sur, que se encuentra en la avenida Javier Prado, por presentar riesgo alto en su funcionamiento. Esta rápida medida no pasó desapercibida pues se dio el mismo día del accidente de un bus de esta empresa de transporte interprovincial, que dejó 16 muertos y unos 40 heridos en Arequipa, pero alegó que se debía al alto riesgo eléctrico y las malas condiciones de seguridad.

En los siguientes días Campos Huamán continuó con el cierre de otros terminales interprovinciales tras inspecciones inopinadas, Entre estos fueron cerrados los locales que pertenecen a las empresas Movil Bus y Las Flores. Se trataron de medidas temporales.

Una de las primeras acciones de Campos Huamán fue clausurar de manera temporal el terminal de Cruz del Sur, tras el accidente en Arequipa. (Foto: Hugo Pérez)

Pero su trabajo en La Victoria llegó a su punto final este miércoles al ser vinculado a la organización delictiva liderada por el alcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia. En este distrito, Campos Huamán ocupó el cargo de gerente de Desarrollo Económico en el 2019. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dirige la investigación en torno a los delitos de tráfico de terrenos públicos y privados, contratos de trabajadores o servicios fantasmas y compras sobrevaloradas.

Susel Paredes, quien ocupó el cargo de Campos Huamán durante el año pasado, explica que se trata de una función muy delicada. “Sin desmerecer ninguna otra posición en una municipalidad pero fiscalización es muy sensible a la corrupción. Por no clausurar se puede cobrar. Fiscalizar también puede servir para extorsionar. Si pones a un mafioso a fiscalizar tienes el riesgo de que esta persona cometa delitos. Yo estoy indignada en realidad. He puesto mi vida un año en La Victoria para que venga un señor que está en una organización criminal, y no lo digo yo, lo está diciendo la fiscalía”, indicó en comunicación con El Comercio.

El cargo que ocupó es de confianza y se designa a través de una resolución de alcaldía firmada por el alcalde, en este caso George Forsyth. Es así que, mediante un comunicado, el municipio informó la separación de Campos Huamán y que “en su momento acreditó no tener antecedentes judiciales, ni policiales, ni penales”.

- Pone en riesgo a Gamarra -

Uno de los más destacados logros en La Victoria durante el 2019 fue la reorganización de Gamarra. El emporio comercial tuvo que ser cerrado durante tres días, con el apoyo de centenares de policías y serenos, para evitar el ingreso de ambulantes, el cobro de cupos y realizar la limpieza y reorganización. El distrito salía de una época oscura durante la anterior gestión de Elías Cuba, quien lideraba la mafia denominada Los intocables ediles, cuyos miembros se encuentran investigados en prisión.

Para Susel Paredes este es un punto importante por evaluar durante la gestión de Filiberto Campos Huamán. “Si hay gente que ha traído de Punta Negra, a mí me preocupa profundamente. En Gamarra son 30 manzanas que hemos recuperado de 35 mil ambulantes. Hay que ver cómo habrá hecho los procesos. Estaba encargado de sancionar, de las resoluciones de clausura. Cómo habrá clausurado”, señala la exfuncionaria de La Victoria.

Recuerda que la subgerencia estuvo tomada por la mafia y le tomó un año poder recuperarla. “Pone en riesgo todo el trabajo de un año. Ojalá esto se resuelva de inmediato y escoja una persona proba. Me indigna que no se hayan hecho los filtros en La Victoria”, concluye.