La víctima había abordado la unidad minutos antes del atentado. Foto: América Noticias
La víctima había abordado la unidad minutos antes del atentado. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un hombre de 27 años, identificado como Antony Ribera Huamán, falleció luego atacado a balazos mientras se desplazaba en un servicio de taxi por aplicativo compartido en la zona de Musa, en el distrito de La Molina. La víctima había abordado la unidad minutos antes del atentado, que es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

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