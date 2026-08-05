Un hombre de 27 años, identificado como Antony Ribera Huamán, falleció luego atacado a balazos mientras se desplazaba en un servicio de taxi por aplicativo compartido en la zona de Musa, en el distrito de La Molina. La víctima había abordado la unidad minutos antes del atentado, que es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

América Noticias indicó que, de acuerdo con el testimonio del conductor, tras el ataque trasladó de inmediato al herido hacia el hospital de Vitarte; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, el joven no logró sobrevivir. Luego de varios minutos, el taxista acudió a la Depincri de La Molina para brindar su declaración sobre lo ocurrido.

Capturan a presuntos victimarios

Agentes policiales se desplazaron hasta Cieneguilla, donde intervinieron a tres personas presuntamente vinculadas al crimen: dos mujeres y un hombre, que responden al nombre de Lucero Pamela Palomino, Melanie Palomino García y Luciano Pedro Mendoza Mendiza, alias ‘cholo Pedro’. En el celular de los intervenidos se hallaron mensajes previos al ataque en los que se advertía que “iban a hacerse sentir”, así como una fotografía de la víctima en el equipo del principal sospechoso.

Según la PNP, ‘Cholo Pedro’ cuenta con antecedentes por uso ilegal de arma de fuego y robo agravado, además de haber estado recluido en el penal de Lurigancho.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el asesinato estaría vinculado a la disputa entre bandas criminales por el control de terrenos en Manchay y Cieneguilla, conflicto que en la actualidad habría derivado en actividades de extorsión a comerciantes de la zona.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del crimen, que continúa creciendo en Lima Metropolitana.