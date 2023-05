No respetaron la casa de Dios ni que una pareja de esposos se encontraba celebrando el acontecimiento más importante de su vida. El pasado 13 de mayo, mientras se realizaba una boda en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, en el distrito de La Molina, una pareja de ladrones ingresó al templo, se infiltró entre los invitados y, vestida para la ocasión, se apoderó de un dron valorizado en, aproximadamente, S/5 mil.

Según detalló Buenos Días Perú, la dupla de facinerosos aprovechó un descuido del técnico de la iglesia y de los invitados a la ceremonia para acercarse al lugar donde estaban los equipos. Uno de los hampones se agacha ligeramente, coge la caja con el dron en su interior y de inmediato sale del templo junto a su cómplice. El hurto se perpetró a muy pocos metros de una imagen de la Virgen María.

El accionar de los ladrones quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto religioso. Se observa también cómo los delincuentes se encuentran en el frontis del templo con un hombre que sería un segundo cómplice. Las tres personas, dos hombres y una mujer, salen del lugar sin que nadie se diera cuenta del robo que acababan de cometer.

La denuncia fue puesta en la comisaría del sector, y los agraviados esperan que la Policía pueda dar con la identidad y captura de los responsables del delito.

Asimismo, vecinos de la zona denunciaron que los robos son constantes en las inmediaciones de la iglesia, y que los actos delictivos se han incrementado, sobre todo, después de la pandemia.

“A fines de diciembre del año pasado me robaron a mano armada, me apuntaron en el estómago y me robaron el celular. (El lugar) no era peligroso antes, pero ahora sí se ha vuelto muy peligroso”, contó una vecina del lugar.