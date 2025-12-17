Un hombre de 73 años, identificado como Luis Isidro Díaz Lozada, fue reportado como desaparecido el miércoles 17 de diciembre en el distrito de La Molina.

El septuagenario salió de su domicilio a las 7 a.m. y su familia no volvió a saber de él. Díaz Lozada vestía un pantalón jean azul marino, una camisa celeste y un chaleco y zapatillas negras.

El hecho ocurrió en la calle Las Higueras, urbanización Monterrico, en La Molina. Fue visto en las cercanías de la clínica Montefiori, en la avenida Separadora Industrial.

Nota de alerta de la PNP

Si usted tiene información o conoce el paradero de la persona desaparecida, puede comunicarse al número 114, que es la Línea Única de Atención de casos de Desaparición de Personas, de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú.

También puede comunicarse al número de celular 971 938 976.