Niño de 6 años murió tras recibir un disparo; su familia se dirigía a un centro comercial. (Foto: GEC)

Al poco tiempo de iniciado el trayecto, una motocicleta alcanzó la unidad y disparó contra el chófer, quien logró esquivar los balazos agachándose, salvando así su vida. Quien no tuvo la misma suerte fue el niño de seis años, quien lamentablemente fue alcanzado por un proyectil a la altura de la columna, lo que provocó su muerte. La policía y los testigos estiman que se trató de un hecho extorsivo.

Transportistas denuncian constantes amenazas por parte de una banda criminal que exige pagos para permitirles operar en la ruta Callao-Independencia. (Foto: @photo.gec)

Unos días después, en Villa El Salvador, un extorsionador murió y otro resultó herido luego de que detonaran un artefacto explosivo contra una vivienda. El hecho ocurrió durante la madrugada del último martes, en plena prórroga del estado de emergencia en distritos de Lima y Callao.

Este alarmante incremento en los casos de extorsión refleja una transformación profunda en las dinámicas del crimen en la capital. Lejos de las mafias tradicionales, ahora emergen bandas fragmentadas, sin líderes visibles y con estructuras cambiantes, que actúan con extrema violencia y sin una cadena de mando definida. Esta nueva modalidad delictiva ha generado un escenario aún más impredecible y peligroso, donde cualquier delincuente puede convertirse en extorsionador y cualquier personas en víctima mortal.

Durante los primeros cuatro meses de este año, en Lima Metropolitana se contabilizaron 3.757 casos de extorsión según información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. El Cercado de Lima acumuló 543 denuncias, un aumento significativo respecto a las 327 del año anterior. San Juan de Lurigancho reportó 497 denuncias, seguido por Comas (283), Ate (216) y Villa El Salvador (184).

El nuevo extorsionador

El comandante PNP Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc) de Lima Norte, explicó que desde hace un par de años se han notado cambios en la modalidad y estructura de las organizaciones y bandas criminales dedicadas a la extorsión.

“Ahora vemos un dinamismo en la estructura. Es decir, ya la cabeza se mueve, también la parte operativa. Hay que entender también que, existiendo en la actualidad nuevas herramientas tecnológicas con las que se genera mayor protección a las comunicaciones telefónicas, estas han servido para los delincuentes”, explicó el policía en situación de retiro.

Trabajadores declararon que la empresa había denunciado en la Dirincri que era víctima de extorsión, pero que al parecer las autoridades no tomaron medidas claras para proteger a los trabajadores. Foto: César Grados/GEC

Agregó que con la caída de algunos cabecillas, ahora los criminales “de menor rango” evolucionan en sus roles, pasando de micro comercializadores de droga en un barrio a brazos armados de los nuevos líderes de bandas criminales que penetran distritos o periferias completas en la capital. Todo esto, debido a la sensación de impunidad respecto a los delitos que cometen.

“Vivimos en un momento en el que la estructuración de estas bandas ya está fragmentada porque de un momento a otro la cabeza cambia. En el caso del ‘Monstruo’ de Lima Norte, Erick Moreno Hernández, con ‘Los Injertos’, su liderazgo criminal se está manteniendo porque está coludido con otras mafias de la corrupción”, dijo.

Padres de familia de Comas realizan un plantón para pedir mejores medidas de seguridad ciudadana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JOSEPH ANGELES

El experto indicó que mientras no se genere una estrategia de combate directo a los líderes criminales ya identificados, no se detendrán los crímenes. Asimismo, resaltó que desde el comando institucional de la Policía Nacional del Perú se debe trabajar para mejorar la integración de todas las unidades policiales, con la finalidad de que exista constante comunicación. Es decir, que las comisarías distritales estén conectadas con los Departamentos de Investigación Criminal, así como estos con la Dirección de Investigación Criminal, entre otros.

El general (r) Juan Carlos Sotil, exjefe de Investigación Criminal, explicó que en la actualidad cualquier sujeto que tenga los elementos necesarios puede convertirse en un extorsionador. “Como se ha podido ver en las noticias, encontramos adolescentes, vecinos, bandas no organizadas, y en algunas veces también se encuentran hasta los propios familiares o amigos cercanos a la víctima”, dijo.

Al igual que el exjefe de la Brecc Lima Norte, el general (r) Sotil indicó que esta figura del nuevo extorsionador desorganizado y más letal se debe al alto nivel de impunidad que se ha generado por la falta de estrategias claras para luchar contra este delito. Explicó que la policía lamentablemente cuenta con limitaciones tecnológicas para rastrear llamadas realizadas a través de aplicativos de mensajería.

“Los contratos con estas empresas que van a brindar un servicio informático o electrónico deberían tener una cláusula anti-criminalidad que permita a los operadores de justicia como la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial acceder de manera inmediata, y no ante la voluntad y paciencia de la operadora”, declaró el exjefe de Investigación Criminal sobre las plataformas de internet y aplicativos de mensajería o redes sociales vigentes en el país, que muchas veces son usados por criminales para amenazar y seguir a sus víctimas, así como también para coordinar sus acciones delictivas.

No todas las organizaciones criminales que aparecen en el Perú cuentan con la clásica estructura liderada por una sola persona, explicó el experto en crimen organizado y seguridad ciudadana Frank Casas. “El problema que tiene esa mirada —cuando la autoridad presenta la clásica estructura criminal— es que nos hace suponer que al capturar al líder, de por sí el fenómeno criminal va a desaparecer. No digo con esto que no esté bien que la policía y la fiscalía puedan apresar y perseguir a estos criminales, eso está perfecto y es su trabajo. El tema es que, desde una mirada mucho más estratégica y amplia del fenómeno, el simple hecho de atrapar criminales o ‘desarticular’ a una organización no es suficiente para desestabilizar el problema de la inseguridad y el fenómeno de la extorsión”, añadió.

Julio Corcuera, abogado y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, recordó que años atrás era muy difícil que un delincuente contara con un arma de fuego, mientras que en la actualidad todos los hampones portan una. “Al ser fácil el acceso a las armas, eso también genera que existan redes criminales más sencillas de armar”, dijo.

Además, agregó que al igual que esta arma letal, los explosivos son más accesibles para los criminales, así como los celulares robados y los chips de venta ambulatoria o informal, que son una gran herramienta actualmente para cometer el delito de extorsión a través de llamadas o mensajes amenazantes.

Fuentes policiales de este diario han indicado que la escalada de violencia que se experimenta en la capital y otras ciudades del país responde a la impunidad que perciben los criminales. Asimismo, estas acciones desmedidas tienen como lugar de origen los sectores tomados por las economías ilegales, cuyas modalidades de acción poco a poco se están trasladando a lo largo de la costa peruana, como en Lima y Trujillo.

Para el periodista policial de Panorama, Luis Vargas, la alta violencia que actualmente demuestran los extorsionadores también tiene relación con la influencia del modus operandi del crimen organizado internacional y la migración de criminales al país.