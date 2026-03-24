La ruta del oro comenzó con un pacto en Miraflores. Según las investigaciones, el empresario detrás del cargamento robado en la Costa Verde contrató a dos taxistas independientes pagándoles S/ 300 a cada uno por llevar 8 kilos del mineral hasta una empresa de transportes en El Callao.

Según las primeras declaraciones de César Sernaqué Villarreal (37) y Elmer Valverde Torres (50), ambos fueron citados por el empresario - identificado solo como ‘Julio’- alrededor de las 7 de la mañana en la calle José Gonzáles. Allí recibieron 4 kilos de oro a cada, repartidos en dos cajas con la instrucción de entregarlos en la empresa SAASA. Un terminal de carga aérea en El Callao. La policía aún se encuentra verificando la veracidad de esta ruta.

Pese a la informalidad del trato, los taxistas no iban solos: eran escoltados por una camioneta blindada y tres autos. Sin embargo, al llegar a la rampa de salida de la avenida Rafael Escardó, fueron interceptados por cuatro vehículos y 5 motos.

La violencia fue inmediata. Los bajaron de sus autos, a Sernaqué le rompieron la cabeza con la cacha de un revólver, mientras que a Valverde lo encañonaron con un arma larga tras arrojarlo al suelo. Los criminales sacaron las cajas de oro que sus autos, se llevaron sus celulares, S/ 500 y hasta las llaves de sus vehículos. Antes de emprender la fuga, hicieron disparos al aire para evitar que fueran seguidos.

Los vehículos que custodiaban la mercancía fueron tras los delincuentes, pero no volvieron a la zona del asalto, dejando a su suerte a ambos taxistas.

Las cámaras de seguridad del distrito de San Miguel captaron el momento de la fuga de los delincuentes. Estas imágenes ya han sido proporcionadas a la policía a fin de lograr establecer la ruta de la fuga de los asaltantes del robo y poder dar con sus identidades.

-Millonario botín-

Este cargamento tiene un valor de mercado que supera los S/ 4 millones de soles; incluso en el mercado informal, donde el precio se reduce por la falta de certificación, la cifra estimada de lo robado alcanza los S/. 3 millones, señaló la policía. Asimismo, los investigadores no descartan que se trate de una nueva modalidad de transporte de oro vinculada a una disputa entre integrantes de la minería informal.

En las próximas horas, los taxistas junto a los agentes de la Dirincri realizarán la reconstrucción de la ruta.