El medallista bolivariano de bádminton Brian Roque Caycho, de 24 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria. El crimen ocurrió alrededor de las 4:45 a. m. en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro, cuando el deportista conversaba con un grupo de amigos.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron hasta el lugar y dispararon directamente contra Roque Caycho. Testigos indicaron que los atacantes se desplazaban en una motocicleta y huyeron inmediatamente después de efectuar los disparos.

Peritos de criminalística que acudieron a la escena hallaron ocho casquillos de bala. La Policía Nacional del Perú inició las diligencias para identificar y ubicar a los responsables, así como determinar el móvil del homicidio.

Según algunos vecinos, el deportista habría advertido la presencia de los sujetos y los habría increpado antes del ataque. Esta versión aún es materia de investigación y deberá ser corroborada mediante los testimonios de los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Tras conocerse el asesinato, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias por el fallecimiento del joven deportista. A través de un comunicado, la institución destacó que Brian Roque Caycho fue medallista bolivariano, exalumno del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Deportivo (CEDE) del IPD y representante del bádminton peruano.

El IPD también manifestó su solidaridad con la familia del deportista, sus amigos y la comunidad deportiva nacional.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los autores del ataque y establecer las causas que motivaron el homicidio.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias por la sensible partida de Brian Roque Caycho, deportista peruano de bádminton. 🏸🕊️ pic.twitter.com/y8oObduLdb — ipdperu (@ipdperu) July 26, 2026

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.