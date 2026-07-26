Deportista Brian Roque fue asesinado a tiros en La Victoria; Policía investiga el crimen. (Foto: Redes sociales)
Deportista Brian Roque fue asesinado a tiros en La Victoria; Policía investiga el crimen. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

El medallista bolivariano de bádminton Brian Roque Caycho, de 24 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria. El crimen ocurrió alrededor de las 4:45 a. m. en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro, cuando el deportista conversaba con un grupo de amigos.

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