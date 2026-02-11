La Victoria: asesinan a hombre frente a la estación Gamarra del Metro de Lima

Resumen

Aún no se conoce la identidad del fallecido o el móvil del ataque cerca al conocido emporio. Foto: GEC
Por Redacción EC

En circunstancias aún desconocidas, un hombre fue asesinado en la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicada en el distrito de La Victoria. Producto del ataque, un vendedor de café resultó herido en el hombro, pero se encuentra estable.

