La Victoria: asesinan a hombre frente a la estación Gamarra del Metro de Lima

En circunstancias aún desconocidas, un hombre fue asesinado en la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicada en el distrito de La Victoria. Producto del ataque, un vendedor de café resultó herido en el hombro, pero se encuentra estable.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística, quienes cercaron la zona para iniciar las investigaciones de rigor. El hecho ocurre en pleno estado de emergencia.

Esposa de ambulante fue testigo

La cónyuge del afectado indicó que todo ocurrió al promediar las 6 y 30 de la mañana. Ella estaba realizando unas compras cuando escuchó a la gente gritar. Al ver que su pareja estaba herida, con la ayuda de otros comerciantes, lo llevó al hospital Dos de Mayo, donde ahora permanece estable.