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Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron esta madrugada la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en el distrito de La Molina, por la investigación contra una presunta organización criminal enquistada en la municipalidad denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’ dedicada a extorsionar comerciantes del emporio de Gamarra.

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