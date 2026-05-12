La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron esta madrugada la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en el distrito de La Molina, por la investigación contra una presunta organización criminal enquistada en la municipalidad denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’ dedicada a extorsionar comerciantes del emporio de Gamarra.

El operativo incluyó la detención de 14 personas, entre las que figuran funcionarios de la Gerencia de Fiscalización. El Poder Judicial dictó una detención preliminar por un plazo de 15 días para los capturados en diversos inmuebles.

La tesis fiscal vincula al burgomaestre Rubén Cano con la banda denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’ que habría operado desde el 2024 en los cuadrantes A y B del emporio comercial Gamarra. El Ministerio Público sostiene que el alcalde conocía y facilitaba el ingreso de personas para ejecutar las actividades ilícitas.

Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La organización criminal cobraba cupos de hasta 5,000 soles mensuales a los vendedores ambulantes. Los implicados realizaban operativos de desalojo para luego vender los espacios públicos liberados a otros comerciantes. Según las investigaciones, la banda recaudó cerca de 75 millones de soles mediante este sistema de cobros.

Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Los peritos detectaron un presunto desbalance patrimonial en varios funcionarios municipales de confianza. La Fiscalía también denunció la desaparición de grabaciones de seguridad en el centro de monitoreo distrital. Estas imágenes corresponden a los horarios donde ocurrían los presuntos cobros ilegales a los trabajadores informales.

La policía trasladó a los detenidos a la Prefectura de Lima para las diligencias de ley. Agentes fiscales intervinieron las oficinas de Rentas y la Gerencia de Fiscalización de la comuna victoriana. Las autoridades recolectan documentos que sustentan los presuntos delitos de extorsión y corrupción municipal.