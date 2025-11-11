Un hecho de extrema crueldad ha conmocionado al distrito de La Victoria. Un hombre fue grabado golpeando brutalmente a un pequeño gatito con un palo, provocándole la muerte minutos después. El animal, conocido por los vecinos como “Plomo”, era un gato comunitario cuidado por los residentes de la calle Torre Junín.

De acuerdo con los testigos, el agresor, identificado como Luis Ludeña, atacó al felino luego de que este ingresara a su vivienda.

“ Estamos pidiendo justicia por Plomo, un gatito comunitario que fue salvajemente golpeado. No soportó las lesiones y falleció. Actuamos de inmediato e hicimos la denuncia para que intervengan al responsable”, contó una vecina a Buenos Días Perú.

El atacante fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional y permanece en la comisaría de Apolo por un plazo de 48 horas. Los vecinos exigen que el Ministerio Público y las autoridades municipales apliquen la Ley N° 30407, que sanciona el maltrato y la crueldad animal.

“Le pedimos al Ministerio Público que se haga respetar la ley 30407, que es la Ley de Protección y Bienestar Animal. Pedimos justicia y que este señor pague por lo que ha hecho ”, señaló una de las residentes indignadas.

Hombre mata a gatito comunitario y es detenido por la Policía. (Foto: Captura/YT/BDP)

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

La Policía Nacional cuenta con un departamento dedicado a salvaguardar la vida no solo de animales domésticos, sino también de animales silvestres en cautiverio.

Es importante mencionar que si deseas denunciar algún acto de abuso o violencia contra algún animal, ten en cuenta lo siguiente:

Graba el hecho disimuladamente, sin exponerte a ti mismo ante el maltratador

Identifica el lugar de los hechos y toma nota de la dirección exacta

De preferencia, procura poner especial atención en el rostro del maltratador, a través de fotos o videos.

Por tu propia seguridad, evita a toda costa intervenir y reaccionar, más aún si te encuentras sola o solo.

Antes de presentar tu denuncia con todas las pruebas recaudadas, realiza una copia de la misma y mantenla en tu poder.

¿Dónde presentar mi denuncia de maltrato animal?

Lo primero que debes saber es que para formalizar tu denuncia deberás presentarla ante la comisaría y municipalidad del distrito en el que sucedió el maltrato.

Si lo deseas, puedes llamar a la línea gratuita 0800-00-205 del Ministerio Público, quienes realizan un seguimiento de todas las denuncias por maltrato animal.