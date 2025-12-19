Un hombre, cuya identidad se desconoce hasta el momento, falleció este viernes 19 de diciembre al caer desde el piso 12 de una galería en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.
Según las primeras informaciones, el hecho se produjo en la galería comercial “Horizonte”, ubicada en el jirón Antonio Bazo 522, cruce con la avenida Bausate y Meza.
Según testigos, la víctima se precipitó desde lo alto del edificio comercial y falleció instantáneamente luego de golpearse contra el pavimento.
Hasta el lugar de la tragedia llegaron efectivos de la Policía Nacional (PNP), quienes acordonaron la zona hasta que los peritos del Ministerio Público procedieran a levantar el cuerpo y trasladarlo a la Morgue Central de Lima.
¿Qué hacer en caso de un accidente?
Si eres testigo o estás implicado en un accidente, contáctate con la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105 en caso de accidentes de tránsito, delitos. Con los Bomberos marcando el 116 si hay heridos, incendios, rescates, personas atrapadas.
También el SAMU (ambulancia del Minsa) al 106 para emergencias médicas. Y, Defensa Civil (Indeci) al 110 en caso de desastres o emergencias mayores.
