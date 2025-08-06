La Policía Nacional (PNP) identificó al sujeto que robó arma al efectivo del orden asesinado durante una balacera el último domingo en el distrito de La Victoria.

Según informó ‘24 horas’, se trata de Anthony Rosales Orosco, quien fue captado por las cámaras de seguridad llevándose el arma de reglamento del agente fallecido.

En los videos se observa al sujeto recoger la pistola y alejarse del lugar, mientras el suboficial de primera PNP José Gabriel Munive Gurmendi agoniza en el pavimento.

Cabe indicar que la PNP ha intensificado la búsqueda de Rosales Orosco. Como parte de las diligencias, llegó hasta la vivienda del sujeto, pero no lo encontró.

En tanto, en la Morgue Central de Lima permanecen los restos de Harrison de Jesús Rojo Azuaje, el ciudadano venezolano que fue abatido durante la balacera.

Este sujeto estaba detrás de un camión al momento de la intervención. Al parecer, se dedicaba al robo de autopartes para luego venderlos en el mercado negro.

Rojo Azuaje tenía una cuenta en TikTok donde había publicado un video horas antes de fallecer. Sus familiares aún no han llegado a la Morgue Central para el retiro de su cadáver.

En tanto, el policía herido, identificado como Harry Alison del Carpio Valdez, lucha entre la vida y la muerte en el hospital de la PNP luego de sufrir tres balazos, uno de ellos alojado en la cervical. Su pronóstico es reservado.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

En caso de una emergencia, puedes llamar al SAMU que es atención médica de urgencia y opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También, al 115, se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito.