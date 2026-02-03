Policía captura a dos extorsionadores tras atacar local en La Victoria

Escuchar
PNP detiene a dos extorsionadores que acababan de atacar un local en la avenida Manzanilla en La Victoria. Fotos: @photo.gec

Por Redacción EC

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a dos extorsionadores que minutos antes habrían arrojado una artefacto explosivo contra un local de venta de chancho conocido como “Tío Mako”, en la zona de Manzanilla, en el distrito de La Victoria.

