Policía captura a dos extorsionadores tras atacar local en La Victoria

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a dos extorsionadores que minutos antes habrían arrojado una artefacto explosivo contra un local de venta de chancho conocido como “Tío Mako”, en la zona de Manzanilla, en el distrito de La Victoria.

Según información de las fuerzas del orden, los delincuentes llegaron al recinto comercial en horas de la madrugada de hoy y, aprovechando la oscuridad de la zona, lanzaron el objeto que destrozó las ventanas del negocio.

Al querer escapar, varios policías lograron contenerlos. Uno de los sujetos detenidos confirmó que dejó el explosivo en los exteriores del local.

Ciudadano extranjero implicado

Buenos Días Perú indicó que, el teniente general y jefe de la Dirección de Extorsiones, Manuel Lozada, dijo que se trata de un sujeto peruano y otro de nacionalidad venezolana.

El alto mando confirmó que los hombres venían extorsionando a los propietarios. Además, se les encontró dos explosivos.

Hasta el lugar del ataque acudieron peritos de Criminalística y personal de la UDEX para continuar las diligencias respectivas y encontrar pistas que puedan esclarecer más los hechos.

Cifras de extorsión en Perú

En conferencia de prensa, el comandante general de la institución, general PNP Óscar Arriola, informó que las cifras de homicidios, extorsión y robos registradas muestran una reducción significativa en los últimos meses en comparación con lo registrado entre el 2023 y el 2025.

Detalló que, en los primeros 21 días de enero del 2026, se registraron 145 homicidios en todo el Perú, lo que representa una baja del 11,04 % respecto al mismo periodo del 2025, cuando se reportaron 163 casos. Precisó que Lima sigue siendo la ciudad con mayor cifra de homicidios con respecto a todo el país.